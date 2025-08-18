Sikolyok törték meg a csendet: kútba esett fiút mentett meg egy hős 11 éves lány

Egy rettenthetetlen bátorsággal bíró fiatal lány a szomszéd fiúcska segítségére sietett, amikor meghallotta, hogy a kétségbeesett anyja segítségért kiabál. Az 5 éves fia lezuhant egy 20 méter mély kútba Massachusetts környékén.

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A 11 éves Juliana Fischer otthonában volt, amikor meghallotta, hogy szomszédja, Kathleen Freeman a fiáért kiabál, és könyörgött, hogy valaki segítsen. A drámai pillanatokban Jack pedig az édesanyjáért kiabált.

A tinédzser egyetlen pillanatot sem vesztegetett kérdésekkel, és kirohant, követve Freeman kiabálásait, miközben hívta a rendőrséget.

Freeman fia, Jack Buss beleesett a mély vízzel teli kútba, amit egy fedélnek kellett volna lezárnia, de az lecsúszott a helyéről, miközben a kisgyermek átsétált rajta.

„Olyan sikolyt hallottam, amit még soha nem hallottam a fiamtól” - mondta Freeman a Nypostnak.

Az anyuka sokkos állapotban nézte, ahogy fia zokog a kút alján, megpróbálta megvigasztalni. A 11 éves lány gyorsan felmérte a helyzetet, és megragadta a közeli létrát, és apja segítségével óvatosan leeresztette a kútba, hogy Jack kimászhasson.

A kisgyermek nagyjából sértetlenül kapaszkodott fel, néhány kisebb karcolást leszámítva.

„Nagyon bátor volt, és nagyon hálás vagyok Julianának. Nagyon jó érzés volt, amikor kijött a fiam a kútból. Nem tudom, hogy más is megtett-e volna” – mondta Freeman a lapnak.

Jacket egy közeli kórházba vitték további értékelésre. Freeman családja Julianát hőseként ünnepli.