Megállíthatatlanul itt a tél: Így hullott le a hó az országban

Még akár fehér karácsonyunk is lehet – mondják egy ideje a meteorológusok, és noha hivatalosan két forgatókönyv is megvalósulhat, mindenki abban reménykedik, hogy a hidegebb verzió fog összejönni. Nos, a legfrissebb jelentések mindenesetre kifejezetten kecsegtetőek, hiszen az ország több pontját már most hóréteg fedi. Az Időkép Facebook-oldala például a Zala megyei Söjtörről és Nagylengyelről, valamint a Veszprém megyei Balatonfűzfőről tett közzé havas képeket, de honlapjukon több dunántúli településről nézegethetünk friss havas felvételeket.

A következő videón pedig a péntek reggeli szombathelyi havazást élhetjük át:

Győrbe is megérkezett az első idei téli hó, amiről a város alpolgármestere osztott meg videót: