Életfogytot akarnak a falusiak Aranka néni gyilkosának

Mint arról a Bors is írt, Aranka néni egyedül élt Bódvalenke egyik házában, fia és unokái külföldre költöztek. Az asszony holttestét az utcában élő sógornője találta meg, aki valósággal sokkot kapott, mikor meglátta rokonát.

Ebben a házban élt az idős asszony Fotó: TV2/ Tények

A helyiek a történtek után a gyász mellett valósággal rettegtek, hogy a gyilkos újra lecsap.

Szörnyű belegondolni, hogy akár itt is sétálhat közöttünk az, aki ezt tette Arankával. Bár képtelen vagyok elhinni, hogy olyan tette volna, akit ismerünk. Nagyon reméljük, hogy mihamarabb elkapják a gyilkost

– szögezte le egy környékbeli asszony a Borsnak a gyilkosság után. A zsaruk valóságos hajtóvadászatot indítottak a tettes után, akit végül december 23-án el is fogtak, és kiderült, a falusiak legnagyobb félelme vált valóra, a gyilkos ugyanis egy helyi férfi volt. Az ügyészség tájékoztatása szerint a tettes pontosan ismerte az idős hölgy szokásait, azaz tudta, hogy az asszony a hátsó épületben lakik. Kezdetben kölcsön akart kérni tőle, Aranka pedig be is engedte későbbi gyilkosát. Mikor viszont a nyugdíjas közölte, hogy nem tud neki adni, a férfi teljesen kikelt magából: először a polcról magához vett 10 cm pengehosszússágú késsel fenyegetőzni kezdett, majd mikor Aranka megpróbálta kitolni a házból, nyakon szúrta.

Az asszony ezután a földre zuhant, és bár még ott is megpróbált védekezni, az elborult támadó össze-vissza szurkálta őt.

A férfi ezután még nem menekült el, hanem felforgatta a haldokló áldozata lakását, és csak azután lépett meg, miután nem talált semmit. Bár ekkor a nyugdíjas még élt, a támadó nem törődött vele: maga mögött hagyta haldokló áldozatát.

Kölcsön akart kérni az idős asszonytól a gyilkosa Fotó: TV2/Tények

Miután a rendőrség elfogta és őrizetbe vette, a Miskolci Járásbíróság a letartóztatását is elrendelte. Mint azt közölték: ha bebizonyosodik, hogy ő követte el a borzalmas öldöklést, akár életfogytiglani büntetést is kaphat.

A településen élők sokkot kaptak, miszerint a gyilkos valóban köztük élt, azonban annak örülnek, hogy elkapták a tettest. Egy emberként szeretnék, ha Aranka támadója élete végéig börtönben maradna.

Nem akartuk elhinni, hogy egy ember, aki mellettünk él, képes ilyenre. Reméljük, hogy soha nem jön ki a börtönből, és életfogytiglanit kap

– szögezték le a helyiek.