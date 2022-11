Sportos köztársasági elnöke lett az országnak - a futás fontos része Novák Katalin életének

Egy nyelveket beszélő, képzett családanya, egy mosolygós fiatal nő áll fél éve Magyarország élén. Novák Katalin új korosztály, új generáció – minden előnnyel, ami ezzel jár. Csupán 44 éves, és 4 nyelven beszél. Élt külföldön több országban is, a tengerentúlon, Los Angelesben is járt iskolába. Okleveles közgazdász, jogi egyetemen tanult itthon és külföldön, uniós és nemzetközi képzéseken vett részt.

Futás a szlovén államfővel a Bledi-tónál Fotó: Bruzák Noémi

Egész tevékenységéből árad a dinamizmus, Novák első féléve igencsak sűrű és pörgős volt: körbeutazta az összes szomszédos országot a határon túli magyarok ügyében, rengeteg hivatalos és hétköznapi eseményen vett részt Magyarországon futóversenytől óvodaavatásig, iskolalátogatástól a hospice-házig. De járt a Koszovóban szolgáló magyar katonáknál, többször is Amerikában, Brüsszelben, és a világban szétszórva élő magyarság képviselőit is meglátogatta a világ távoli szegleteiben.

Közös gyakorlat a koszovói katonákkal Fotó: Bruzák Noémi

Novák Katalin elnökségének első féléve azt üzeni: az új magyar államfő cselekvő, aktív politikus, aki kiáll a magyarokért, a nőkért, a családokért, a békéért, a keresztény és konzervatív értékekért, a gyengékért és elesettekért.

Hajnali evezés előtt az Ontario-tónál Fotó: Facebook

Ezt a hihetetlen tempót azonban fizikálisan is bírnia kell, és ő meg is birkózik ezzel, kivételes állóképességét pedig a sportnak is köszönheti, hiszen rendszeresen fut és kondizik. Akkor sem esik kétségbe, ha éppen katonákkal kell felvenni a tempót, futóversenyen sem csak a megnyitó beszédet hallhatjuk tőle, hanem szívesen rajthoz is áll, szabadidejében pedig kéktúrázik a férjével.

És mindeközben szinte sosem tűnik el a mosolya: