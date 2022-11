Holtrészegen csapatta a markolós a főút közepén, még a zsarukba is belekötött

A rendőrök figyeltek fel arra a furcsa a markolósra Trencsénben, aki acéllemezek szállítása közben igencsak furcsán cikázott és kanyargott, méghozzá a város közepén - írta meg a Paraméter.

A markoló sofőrje láthatóan részegen ült be a munkagépbe Fotó: Polícia SR

A rendőrök gyorsan meg is próbálták lekapcsolni és megszondáztatni, de hiába: a férfi nemhogy nem állt meg, de még menekülőre is fogta, miközben arrogáns stílusban válaszolgatott a rendőröknek, akiknek még azt is odavetette, hogy ha tovább abajgatják, akkor

lekapja róluk az uniformist!

Persze a hepciáskodásának hamar vége szakadt, a rendőrök hamarosan akarata ellenére is előállították, mire a markolós is visszavett a bicskanyitogató stílusból. Az is hamarosan kiderült, hogy nem véletlenül tiltakozott a szonda ellen: az ugyanis pozitív lett, 2,29 ezrelék alkoholt mértek a leheletében.

A nagyszájú melóst ezután gyorsan őrizetbe is vették. Arról, hogy a közeljövőben letartóztatják-e, nemsokára a bíróság fog dönteni, minden esetre nem csak pénzbüntetés, hanem börtön is várhat rá. Ha ugyanis bebizonyosodik, hogy bűnös, akkor saját ostobasága akár egy évre is a rácsok mögé küldheti.

Kis híján tragédiát okozott a részeg melós

Mint arról a Bors is írt, tavaly a magyarországi Szentpéterfán okozott kis híján tragédiát egy részeg munkagépes: a sofőr ugyanis addig száguldozott, míg az irányíthatatlanná vált dömperével egy bolt előtti padnak rohant, ahol egy kőművesként dolgozó testvérpár ücsörgött. A dömper valósággal maga alá gyűrte a padot, és míg az egyik testvér sérülten, de ki tudott mászni a nehéz gép alól, addig testvérét majdnem agyon nyomta, és csupán a szerencsén múlott, hogy végül mind a ketten túlélték akkor a brutális balesetet.