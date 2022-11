Mostantól csúcsminőségben nézheti a foci vb-t a Borsonline legújabb nyertese

A 46 éves győri nyertesünk édesség szállítással foglalkozik, így ebben a karácsonyhoz közeli időszakban nem sok szabadideje van, de arra mindig odafigyel, hogy Fortunával cimboráljon egyet.

Szorgalmas nézői vagyunk a netes játékoknak, a megfejtésükben pedig részt vesz az egész család. Így volt ez a BORS Foci VB óriás TV-jénél is. Összeült az egész família, a feleségem és a két gyermekem is.

Minden feladat megoldásának utánanéztünk és ezek után töltöttük ki, így nagyobb eséllyel versenyezhettünk – mesélte Zoltán, akiknél három televízió is van,

de egy éppen lecserélés előtt áll, és ez a „probléma” most megoldódott.

– Optimista vagyok, mellém szokott szegődni a szerencse, ebben bíztam most is. Betegre nem nyerem magam, de sok kisebb nyereményem mellett, egyszer már egy mosógéphez is így jutottunk hozzá, ami egy vásárlási blokk beküldésével jött össze – emlékezett nyertesünk.

A mostani jó hír nem egyszerűen jutott el hozzá.

Fotó: Nagy Zoltan - A BORS Foci VB óriás TV játék nyertese, Erdős Zoltán

Éppen egy tárgyalásban voltam, amikor valaki felhívott valamilyen médiától, én pedig gyorsan leraktam, de pár perc múlva egy másik számról újra megcsörgettek, hogy van-e pár percem. Akkor már meghallgattam, hogy a Mediaworks-től keresnek.

Mivel hitelesnek hangzott és nem valami telefonos átverésnek, nagyon megörültem. És íme, itt van nálam ez a csodálatos televízió – mosolygott Zoltán.