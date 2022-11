Megkongatták a vészharangot: luxussá válik a hús az EU-s országban

Egyre nagyobb gondokkal küzd a húsipar Horvátországban, és ezzel együtt a fogyasztók is, akik a végső terhet viselik emiatt. Jelentősen megemelkedett ugyanis a hús, valamint az abból készült termékek ára az országban. Idén például, ha csak a szarvasmarha tenyésztést nézzük, akkor megállapíthatjuk, hogy megduplázódott ezen állatok hizlalási költsége az Adria-parti államban – mondják a szakértők. Ugyanakkor a sertéshúsimport több mint kétszeresére nőtt a Horvátország uniós csatlakozása előtti időkhöz képest.

A Deutsche Welle cikke szerint az ágazatot az is sújtja, hogy bezárt a kutinai Petrokemija műtrágyagyár. Szakértők ugyanakkor rámutatnak, hogy a válságot nem csak a külföldi hatások okozzák. Miroslav Kovac mezőgazdasági szakember, korábbi tenyésztő szerint is gondot jelent, hogy nagy mértékben hoznak be külföldi hústermékeket az országba. Ezáltal pedig veszélybe kerül a hazai szarvasmarha és sertéshús előállítása.

Miroslav Kovac hozzátette, hogy Horvátországban a házi sertés- és szarvasmarha állományt a hosszú távú, és nyilvánvalóan rossz politikai döntések tették tönkre. Mint fogalmazott: az intézkedések legtöbbször tűzoltó jellegűek voltak, valós és tiszta, átlátható célok nélkül.

„Egyre nagyobb a függőség, ezzel együtt az ár is. A legnagyobb szerencsétlenség ebben pedig a tenyésztők számának megtizedelése”

– mondta a szakember.

Ha az eddigiek szerint folytatja az ország, akkor a teljes ellátási láncban emelkedni fognak az árak – tette hozzá Kovac, aki a probléma megoldása érdekében a nemzetgazdaságok fejlesztésének és megőrzésének fontosságát is hangsúlyozta.

Összességében megállapítható, hogy a hús ára jelentősen emelkedett Horvátországban. Ennek következtében pedig a kereslet csökkent a boltokban. A horvát családok asztalára pedig így egyre ritkábban kerülhet hús.

