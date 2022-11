Akár milliókat is érhet a szekrény mélyén lapuló Kinder tojás figura

Amennyiben van otthon Kinder tojás figura, amit régóta őrizget a fiók mélyén, akkor nagy eséllyel talál köztük olyat, amiért nagyon szép összeget fizetnek a gyűjtők. A Kinder tojás 1974 óta rendkívül népszerű és szinte minden otthonban van legalább néhány figura, ami akár értékes is lehet.

A legkeresettebbek a Hupikék Törpikék, köztük a legértékesebbnek pedig az éjszakai őr, a fütyülős törp, vagy a tükröt a kezében tartó törp számítanak. Ezekért az eBay-en több ezer eurót is fizetnek. Nem akármelyik törp ér viszont ennyit. Annak kemény kék műanyagból kellett készülnie, a sapkája és nadrágja pedig festett kell, hogy legyen. Hasonlóan értékes a tükröt tartó törp is, ezért akár 6000 eurót -közel 2,5 millió forintot- is kaphatunk, de csak abban az esetben, ha a tükör ezüst és nem fehér színű.

Amennyiben esetleg lapul egy Ferdi Fallobst törpe a dobozukban, akkor akár 2.000 és 3.500 euró közötti összeget is kaphatnak érte. Az Asterix és Obelix figurák 100-180 eurót érnek - írja az Szabad Magyar Szó.