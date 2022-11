A földdel teszik egyenlővé a migránstábort - Fellélegezhetnek a horgosiak

Az ember azt gondolná, hogy egy leendő építkezéshez rendezik a terepet a vajdasági határváros, Horgos külterületén, hiszen munkagépek dolgoznak és sokan szedik a szemetet. Azonban a szomorú valóság az, hogy az egykori hírhedt szerbiai migránstábort számolják fel a hatóságok.

A helyiek régóta számos fórumon jelezték a megfelelő szerveknek, hogy igencsak nagy problémát okoznak az illegális határátlépők.

Sokan már elviselhetetlen helyzetről számoltak be, melynek kicsúcsosodása az volt, amikor november 24-én egy marokkói és egy pakisztáni migránscsoport egymásra kezdett lövöldözni a városban. Rendőrök, kommandósok is helyszínre siettek, még vasárnap is tartottak a különféle hatósági akciók, de azt tapasztalta a stábunk a helyszínen, hogy ezúttal komolyan vette a szerb hatóság a történteket.

Fotó: Bors

A röszkei kishatár felé vezető út mentén egy elhagyatott birtokon állt egy hatalmas migránstábor, itt várakoztak azok, akik a déli határzáron át próbáltak Magyarország területére átjutni. Hatalmas volt itt a forgalom, hiszen folyamatosan érkeztek új próbálkozók is, de azok is ide tértek vissza, akiket hazánkban elkaptak a rendőrök, majd visszakísértek Szerbiába.

Markológép is a helyszínre vonult. Fotó: Ripost

Ebben az egykori táborban azonban egy ideig senki sem fog meghúzódni, a szerbek ugyanis kedden délelőtt elkezdték a földdel egyenlővé tenni.

Rengetegen takarítanak a migránsok után Horgoson. Fotó: Ripost

Több tucat munkással és munkagépekkel láttak neki, hogy a több tonnányi szemetet összerakják, majd konténerekkel elhordják onnan.

Egy elhagyatott birtokon húzták fel a sátortábort az illegális bevándorlók. Fotó: Ripost

Hátizsákokból, sátrakból, hálózsákokbók és bakancsokból egy egész túraboltnyit szedtek össze a szeméttakarítás közben, melyben a helyi önkormányzat emberei dolgoztak, de a szerb rendőrség is jelen volt.

A szerb rendőrök is a helyszínen vannak. Fotó: Ripost

Nem sokkal odébb, Horgos újra az a nyugodt kisváros képét mutatja, amit a helyiek oly régóta óhajtottak és amire vágytak.