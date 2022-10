Veronai busztragédia: bíróság elé áll a sofőr, kiderülhet melyik országban üli le a büntetését

Mint arról a Bors is írt, az olasz bíróság tavaly októberben ítélték hat év börtönre V. Jánost, a 2017 januárjában történt, 18 halálos áldozattal járó veronai busztragédia sofőrjét. A férfi korábban egyetlen tárgyaláson sem jelent meg, a per alatt végig Békéscsabán dolgozott és élt, az ítélet után viszont sem itthon, sem pedig Olaszországban nem vonult be a börtönbe.

A sofőr maga is megsérült a balesetben - Fotó: Kovács Attila / MTI

Elfogására azok után került sor, hogy a veronai ügyészség augusztusban nemzetközi elfogatóparancsot adott ki ellene, a férfit pedig szeptember 8-án fogták el Békéscsabán, és a Bors meg nem erősített információ szerint azóta is egy magyar börtönben ül, ott vár arra, hogy kiadják Olaszországnak.

A férfi elvonultan, csendben élt a történtek után, a kopogásokra sosem nyitott ajtót - Fotó: Bors

Azonban a Mandiner információi szerint a férfinek esze ágába sincs olasz börtönbe vonulni:

az Igazságügyi Minisztérium ugyanis arról tájékoztatta a lapot, hogy V. János az őrizetbe vételét követő napon tartott tárgyaláson nem járult hozzá, hogy átadják az olasz hatóságoknak, és azt kérte, hogy a szabadságvesztését Magyarországon tölthesse le.

- A Fővárosi Törvényszék november 16-ra tűzött ki újabb tárgyalást, ahol a magyar állampolgárságú és lakcímű terhelt átadása megtagadható, és megindulhat a büntetés végrehajtásának átvételére irányuló eljárás

- közölte a lappal az Igazságügyi Minisztérium. Mint mondták, ez V. János ideiglenes végrehajtási letartóztatásának elrendelésével kezdődik, ami egy hónapig tarthat. Ezen idő alatt kell majd megérkeznie a büntetés végrehajtás átvételére irányuló olasz kezdeményezésnek. Ha ez megérkezik - akár később is - és a büntetés végrehajtása átvételre kerül, akkor a sofőr Magyarországon ülheti le a büntetését.

Fotó: Vigili Del Fuoco / MTI/EPA

Ha viszont az olaszok megtagadják az átvételt, akkor az európai elfogatóparancs végrehajtására irányuló eljárást kell lefolytatni. A minisztérium viszont hozzátette, hogy enélkül a férfit szabadon kell bocsátani.

A tragédia

2017. január 20-án a Szinyei Merse Pál Gimnázium diákjai és tanárai éppen az iskola évente megrendezett sítúrájáról tartottak hazafelé, amikor Veronánál az őket szállító busz fékezés nélkül egy hídpillérnek csapódott, majd kigyulladt.

A baleset összesen 18 halálos áldozatot követelt, 26-an pedig megsérültek.

A járművet az a V. János vezette, aki a büntetőpere során eleinte megpróbálta a bíróval elhitetni, hogy a baleset pillanatában a váltótársa és barátja ült a volán mögött. A védekezési taktikája csődöt mondott, és végül bűnösnek mondták ki, és hat év börtönbüntetésre ítélték.