Magyar börtönbe szállították a veronai busztragédia vétkes sofőrjét

V. János elfogására - lapértesülések szerint - múlt szombaton került sor. Ő vezette azt a buszt, ami 2017. január 20-án éjjel Verona közelében egy autópálya hídpillérének hajtott.

Az első kiérkező járőr fotója a lángoló buszról. Fékezés nélkül ütközött a pillérnek a jármű Fotó: HANDOUT / POLIZIA DI STATO / AFP

Barátját vádolta a tragédiával

Az autóbusz Franciaországból tartott Budapestre, utasai főként a Szinyei Merse Pál Gimnázium sítúrán résztvevő tanárai és diákjai voltak. A szörnyű tragédiában 18-an veszítették életüket. V. Jánost a veronai bíróság első fokon 12 évre, a második, már Mestrében zajló perben jogerősen hat évnyi börtönre ítélte. Az ítélet előtt olasz ügyvédje hívta fel a békéscsabai otthonában tartózkodó férfit, aki belenyugodott a verdiktbe, nem kért további fellebbezést.

A bíróság arra jutott, hogy az alvászavarokkal küszködő V. elaludt vezetés közben, ez okozta a tragédiát, a sofőr azonban ügyvédein keresztül azt állította: nem ő ült a volánnál, hanem a balesetben elhunyt váltótársa, aki évtizedeken át jó barátja is volt. Mindez azonban nem nyert bizonyítást. A balesetben V. is súlyosan megsérült, hetekig küzdöttek életéért egy olasz kórházban, majd a budapesti Honvédkórházban lábadozott hosszú időn keresztül.

V. Jánost hosszú ideig a budapesti Honvédkórházban kezelték Fotó: Kovács Attila / MTI

Soha nem kért bocsánatot

V. János nem jelent meg egyetlen kinti tárgyaláson sem, így letartóztatására sem kerülhetett eddig sor. Végig Békéscsabán élt, munkát vállalt, információink szerint egy helybeli üzemben is dolgozott. A Bors többször járt a házánál, ám csöngetésünkre soha nem jött elő. Az utcabeliek halkszavú, visszahúzódó, rendes embernek ismerik, akivel azonban csak néhány szót váltottak az elmúlt években, akkor is csak semleges témákról, mint például a növényápolásról vagy a kertgondozásról. Ugyanígy nyilatkoztak egy közeli, azóta bezárt presszó vendégei is, ahova egy-egy kávéra beugrott. A baleset nem került szóba egyik ismeretségi körében sem, a sofőr soha nem beszélt róla. V. a tragédia óta eltelt években amúgy is ritkán mutatkozott, még az utcára is alig lépett ki: mintha kerülte volna a találkozást régi ismerőseivel.

A gyászoló hozzátartozóktól az elmúlt több mint öt és fél év alatt egyszer sem kért bocsánatot.

Kérheti, hogy itthon ülje le

Elfogására azok után került sor, hogy a veronai ügyészség augusztusban nemzetközi elfogatóparancsot adott ki ellene, ennek köszönhetően múlt szombaton vették őrizetbe Magyarországon. Az olasz lapok szerint egy hét múlva adják ki Olaszországnak a férfit, akiről úgy tudják, már egy magyar börtönben ül. (Erről megkérdeztük a VPOP Országos Parancsnokságát, de nem adhattak felvilágosítást.)

Végre mozgásba lendült az olasz igazságszolgáltatás

– így kommentálta a letartóztatás hírét Alberto Poletti, annak a közúti áldozatok hozzátartozóit tömörítő szervezetnek az elnöke, aki nagyon sokat tett azért, hogy a magyar sofőrt ne hagyja futni az olasz bíróság.

Szendrei Endre enyhének tartja az ítéletet Fotó: Markovics Gábor

Szendrei Endre, a baleset egyik áldozatának nagybátyja a Borsnak azt mondta:

- A hatéves büntetést kevésnek tartjuk, de az mindenképpen előrelépés, hogy V. végre megkezdi büntetése letöltését.

Szendreiék egyelőre a sajtóhírek megerősítését várják a magyar hatóságoktól.

Az ügyben a Bors is több hivatalos helyen érdeklődött, a válaszokat közölni fogjuk.

V. János egyébként kérelmezheti, hogy börtönéveit itthon tölthesse le, de csak azután, hogy megérkezett a számára kijelölt olasz börtönbe. Ez az a legközelebbi hely lesz, ahol az őt szállító repülőgép földet ér, tehát nem biztos, hogy először Veronában ölti magára rabruhát – írják az olasz lapok.