Rekordot döntött a Szuperkoncert - közel 50 ezren voltak kíváncsiak a fellépőkre

Lézer, tűz, füst és szikraeső, a 65 éves Ötöslottó Szuperkoncerten látványból nem volt hiány. A nagy érdeklődésre való tekintettel a szervezők végül a meghirdetettnél korábban, 16:00-kor kinyitották a kapukat, a közönség pedig már az első koncerten megtöltötte a nézőteret. Az estét a VALMAR indította, akikhez két szám erejéig - a dobok mögé ülve - Szikora Róbert is csatlakozott. A különleges estén a szervezők nem feledkeztek meg a VALMAR duó egyik tagja, Marics Peti születésnapjáról sem, akit a fellépés végén tortával lepett meg a nemzeti lottótársaság és a közönség is.

A koncertek sorát a Follow The Flow követte, akik közel másfél órás fellépésük alatt több tízezres tömeget mozgattak meg, „Anyám mondta” című klasszikusukkal pedig bevilágították a Puskás Aréna Szoborparkot. A trió több dalát is a közönséggel közösen énekelte.

A Szuperkoncertet 20:00-tól a hazai zenei élet legsikeresebb énekesnője folytatta. Rúzsa Magdi egyedülálló látványelemekkel tarkított fellépése a rajongókat is meglepte. A beépített színpadelemeknek köszönhetően a közönség egy egészen új felállásban láthatta az énekesnőt, aki egy klasszikussal a „Highway to Hell” -el, valamint fergeteges látványt nyújtó pirotechnikával zárta a 65 éves Ötöslottó Szuperkoncertet. Az esemény során nem csak a nézőtér, hanem a színpad közvetlen közelében elhelyezett akadálymentes lelátó is megtelt.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy ennyien tartottak velünk ezen a napon. A nemzeti lottótársaság ​számára fontos, hogy játékosaival együtt ünnepelhettük legismertebb lottójátékunk születésnapját, és a játék izgalmát összekapcsolhattuk az exkluzív zenei élménnyel. Az idei Szuperkoncert fellépői gondoskodtak arról, hogy mindenki megtalálhassa kedvencét a színpadon, azt gondolom, hogy ezt a rekordot döntő látogatószám is jól mutatja”

- emelte ki a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója, Mager Andrea.

A koncertekről azok sem maradtak le, akik nem tudtak személyese eljönni, ők az online közvetítésen keresztül követhették az eseményeket.

A Puskás Aréna Szoborpark színpadjának építésében 6 napon át, átlagosan naponta közel 100 ember vett részt, emellett a koncertek kifogástalan minőségéért egy mintegy 250 fős stáb felelt a helyszínen.