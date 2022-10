Népszámlálás: ezzel a biztos módszerrel szűrheti ki a csalókat

A Központi Statisztikai Hivatal közel három hétig biztosította a kérdőívek – lakás- és személyi kérdőívek – kitöltését online módon. A kitöltési arány nagyon magas, 63,5 százalékos volt a szerda 10 órai záráskor. A népszámlálás következő szakaszában a számlálóbiztosoké lesz a főszerep, ők keresik fel azokat a háztartásokat, ahonnan nem adtak le online formában kérdőíveket.

Sorszámozott igazolvány lesz a számlálóbiztosoknál

A Borsnak Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal népszámlálási projektfelelőse azt mondta: csaknem 28 ezren kezdik meg a munkát csütörtökön.

– A települések mérete miatt a nagyvárosokban sokkal többen járják majd a lakásokat, de a vidéki kis falvak közt akad, ahol mindössze egy-két számlálóbiztos fog dolgozni – kezdte lapunknak a projektfelelős, hozzátéve: nagyon fontos, hogy a lakosság bizalommal fogadja a számlálóbiztosokat.

Mindegyiküknél lesz egy igazolvány, amely tulajdonképpen egy plasztikkártya. Ezen szerepel a biztos neve és az igazolvány sorszáma. Ha a lakos, mint adatszolgáltató kéri, akkor a számlálóbiztos fényképes igazolvánnyal is igazolja magát.

De ha valakiben még ekkor is kétely merülne fel, az felhívhatja a KSH ügyfélszolgálatát a 06 80 080 143-as számon, ahol a pontos lakcím bediktálása után munkatársaink megmondják, hogy az adott címen ki is a számlálóbiztos. Úgy gondoljuk, ez egy megnyugtató megoldás arra nézve, hogy meggyőződjünk róla, a biztosok valóban a népszámlálás miatt keresik fel a háztartásokat – magyarázta Kovács Marcell.

Kovács Marcell, a KSH népszámlálási projektfelelőse azt kéri, a lakosság bizalommal fogadja a számlálóbiztosokat Fotó: KSH

Ha valaki nincs otthon, keresse az értesítőt

A számlálóbiztosok tablet segítségével töltik ki a kérdőíveket, és ha valakit nem találnak otthon, akkor akár többször is megfordulnak az adott címen.

– Fontos, hogy a biztosok interjút készítenek, amely annak megfelelően lesz rövid vagy hosszabb, hogy hányan laknak a házban vagy lakásban.

Aki nem szeretné beengedni a lakásába a számlálóbiztost, az akár az ajtóban vagy az udvaron is megadhatja válaszait a kérdőívek kérdéseire

– mondta a népszámlálás projektfelelőse. Annál a címnél, ahol senkit sem találnak otthon, a számlálóbiztosok értesítőt hagynak névvel, telefonszámmal, és a következő megkeresés tervezett időpontjával.

– Mivel sokan sokféle időbeosztás szerint éljük az életünket, ezért érdemes az értesítőn hagyott telefonszámon felkeresni a számlálóbiztost, és egyeztetni vele egy alkalmas időpontot, amikor létrejöhet az interjú. Erre legkésőbb november 20-ig kell sort keríteni – hangsúlyozta a KSH munkatársa. Aki addig nem tudja fogadni a számlálóbiztost, az a pótösszeíráson, november 21-28. között, a helyi polgármesteri hivatalban pótolhatja az adatszolgáltatást.

A számlálóbiztosoknál a Népszámlálás emblémájával ellátott nyakpánt és egyedileg sorszámozott igazolvány lesz, erről ismerhetők fel Fotó: KSH

200 ezres bírság annak, aki megtagadja a válaszadást

A népszámlálás az egyetlen olyan statisztikai adatfelvétel, ahol mindenkinek kötelező a részvétel. Ez egyben törvényben előírt kötelezettsége az állampolgároknak.

– Aki polgári kötelezettségének nem tesz eleget, azaz a kérdőív kitöltését megtagadja, az ellen eljárás indítható, amely végén közigazgatási bírságot rónak ki az állampolgárra. Ennek összege akár 200 ezer forint is lehet – zárta az interjút Kovács Marcell.