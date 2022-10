Nagy a baj: bezárhatnak az állatmenhelyek, több ezer kutya kerülhet utcára

Az egekbe szökő energiaárak nemcsak a családoknak jelentenek óriási kihívást, hanem az állat telepeknek is. Az elszabaduló rezsiköltségek miatt, az utóbbi időben egyre többen kénytelenek lemondani a házi kedvenceikről. A szakértő szerint, jelentősen megugrott az utcára kidobott kölyökkutyák száma, de ugyanígy növekvő tendenciát mutat a nem kívánt szaporulatok mértéke is.

A problémák nem új keletűek, de egyre elviselhetetlenebbek

A menhelyek többségének már régóta komoly gondot okoz az állatok megfelelő ellátása. A Magyar Állatvédők Országos Szervezetének (MÁOSZ) elnöke a Metropol kérdésére elmondta: egy egészséges kutya napi eltartása akár napi 4-5 ezer forintot is felemészthet. Ez persze attól is függ, hogy milyen állapotban van az állat – mondta I.Tóth Anna. Ráadásul egy nem várt betegség jócskán megdobhatja a kiadásokat. Egy szívférgességgel kezelt kutyának a kezelési akár napi 10 ezer forint is lehet.

Átlag 130-135 százalékkal nőttek az állateledelek árai

Az elszabaduló élelmiszerárak pedig csak tetézik a gazdik és menhelynek helyzetét. A KSH szerint a tavaly decemberi átlagárakhoz képest átlagosan 130-135 százalékkal nőttek az állateledelek árai. Nemcsak a konzervek, tápok árai emelkedtek, hanem jelentősen nőtt a gyógyszerek, állatorvosi kezelések díjazásai is. Nem tesz jó az sem, hogy a menhelyek piaci áron kényszerülnek tankolni az autóikat, mivel nem részesülnek a kedvezményes üzemanyagból.

Több telep is csődöt jelenthet

Amennyiben nem kapnak támogatást és segítséget sürgősen ezek a szervezetek, képtelenek lesznek kigazdálkodni a fenntartási költségeket. Emiatt pedig akár több telep jelenthet csődöt, és több ezer állat kerülhet az utcára. I.Tóth Anna szerint, közigazgatásilag eleve az állam feladata lenne az ebrendészeti telepek által a kóbor kutyák problémájának megoldása.

- Egy menhely a civil összefogás erejével dönt arról, hogy nem hagyja az utcán az állatokat, vagy nem engedi őket bizonyos idő után elaltatni – hívta fel a figyelmet az elnök. - Ha bekövetkezne egy "csőd", az beláthatatlan következményekkel járna. Ha lenne is egy másik kiváltó menhely, amelyik vállalja az adott szervezet kutyáit, akkor az saját magára vállalna egy olyan terhet, amellyel elképesztően nehéz megbirkózni – zárta kérdésükre.

A speciális tápok nagyker árai 30-40 százalékkal emelkedtek

Óvári András a Vigyél Haza Alapítvány elnöke a Metropolnak elmondta: szervezetükhöz elsősorban olyan beteg kutyák érkeznek, akiknek az ellátási költségeik jóval magasabbak.

- Egy kutya eltartása nálunk havonta 60 ezer forintba kerül. A drágulás mértéke mögött egyértelműen az elszálló élelmiszerárak vannak. Számításaink szerint az utóbbi időben 30-40 százalékkal emelkedtek az állateledelek árai. Van olyan speciális táp, aminek az ára megközelíti a 40 ezer forintot is.

Műtétek maradhatnak el, hogy spóroljanak

A szakértők úgy vélik, hogy a menhelyek többsége csak úgy tudna spórolni a költségeken, ha nem fogadnának be több állatot. További költségcsökkentést a kötelező műtétek elhalasztása jelenthetné. Ugyanakkor, ha nem kerülne sor az ivartalanításra az a szaporodási oldalon üthetne vissza.

Jelentősen megcsappant az adományozók száma

Óvári András a Metropolnak elmondta, hogy jócskán visszaesett az alapítványukhoz érkező adományok mértéke. Ugyanakkor a megmaradás érdekében továbbra is várja minden szervezet a lakosság adományait, amellyel megkönnyíthető az állatok etetése, ellátása és a menhelyek fenntartása is.