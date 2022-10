Kétségbeestek a budapestiek: elárasztja a szemét a fővárost

Sztrájkba fogtak a fővárosi szemétszállítók:

azt sérelmezik, hogy alig keresnek többet 200 ezer forintnál, mértéktelen túlórát kell vállalniuk és embertelenek a munkakörülményeik.

Mindemellett a Budapesti Közművek, azaz a Karácsony Gergely főpolgármester fennhatósága alá tartozó FKF nemrég ellenőröket vett fel – jórészt nyugdíjas rendőröket - akiknek az a dolga, hogy a kukások munkavégzését ellenőrizzék, valóban kiürítik-e a szemetet. Már ezt is felháborítónak találják, ráadásul jóval magasabb a fizetésük, akár 100- 150 ezer forinttal többet keresnek, mint a kukások.

A kukások kedden reggel kezdtek "vadsztrájkba" Fotó: Kovács Judit / Metropol

Fizetésemelést szeretnének elérni

A sztrájkolók a szemétrakodóknak 350 ezer, a sofőröknek pedig 400 ezer forintos fizetést szeretnének kiharcolni. A helyszínen az egyik rakodómunkás a Metropolnak elmondta: a vezetés ott spórol, ahol tud.

Nem ritka, hogy télen nyári gumival kell közlekedniük, a dolgozók napközben csak a benzinkutakon tudnak mosdóba menni, a gépek pedig balesetveszélyesek.

Megfenyegették, hogy kirúgják őket

A sztrájk első napján reggel egy szakszervezeti vezető ment le a kukásokhoz – írja az Origo - aki azzal kezdte: ha sztrájkolnak, és nem dolgoznak, kirúgják őket. Őt az egyik dolgozó küldte el, felhívva a figyelmét, hogy a szakszervezet dolga a dolgozók képviselete lenne, nem pedig a munkáltató érdekeinek a képviselete a dolgozókkal szemben.

Tele vannak a kukák a sztrájk miatt Fotó: Olvasói / Metropol

Nem hátrálnak meg, folytatják

A fenyegetések ellenére a kukások továbbra sem hátrálnak meg: szerdán is folytatták a sztrájkot, a szerdára megbeszélt tárgyalás információink szerint elmaradt és lapzártánkig nem került rá sor.

A szemét pedig gyűlik a társasházak, házak előtt kirakott kukák környékén. A helyzet gyorsan tarthatatlanná válhat, ha nem születik egyezség, és lassan úgy festhet a főváros, mint pár éve Nápoly.

Köztudott, hogy az olasz város szó szerint fuldoklott a szemétben az ottani kukások sztrájkja idején. A főváros vezetése azt a tájékoztatást adta, ha szerda estig nem sikerül megegyezni, akkor a katasztrófavédelem segítségét kérik a szemét elszállításához.

A Bors által megkérdezett budapestiek aggódnak a kialakult helyzet miatt

– Tragédia lenne, ha nem vinnék el a szemetet, mert a szemétnek van helye, de nem a lakás. Ha ez még egy hétig így maradna, abból biztosan nagy probléma lenne - mondja Edit.

Andrea szerint:

– Ha ez így maradna, mindenhol állna a szemét a kukák mellé rakva. Ha a lakók elkezdenék kihordani, egy napon belül tarthatatlan lenne a helyzet, és káosz lenne. Meg kéne állapodni a kukásokkal, hogy visszaálljon a rend.

Attila reménykedik:

– Jó lenne minél hamarabb megállapodásra jutni. Reménykedjünk, hogy minél hamarabb megoldódik a helyzet. Úgy tudom, hogy a kukások béremelést szeretnének, és bízzunk benne, hogy ezt minél hamarabb megkapják, és elviszik a szemetet, mert ez így tűrhetetlen, és két-három napon belül káosz lenne.

Károly szomorúnak tartja:

– Nagyon elszomorít, hogy ide jutott a főváros. Igazuk van a kukásoknak, mert tényleg kevés a pénzük. Egy héten belül káosz lenne, de remélem ez előbb megoldódik, mert különben ebből mindenkinek baja lesz, „fent” is és „lent” is. Nálunk van kuka tároló, de egy héten belül az is tele lenne. Csak rövid ideig tudnám tárolni az erkélyen az összegyűlt szemetet.