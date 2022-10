„Milliókat keresnek a vezetőink, minket meg semmibe vesznek„ – kiakadtak a budapesti kukások

Időközben a dél-pesti üzemhez csatlakoztak az újbudaiak is, így onnan sem indultak el tegnap a kukás autók. Ezen kívül – mivel azt is a dél-pestiek végzik – szünetel az egész főváros szelektív hulladékszállítása is - írja a Metropol.

Nem engednek a kukások

„Mi ráérünk, 12 órázunk, úgyhogy 17 óráig van idejük ideérni a vezetőknek, hogy megállapodjanak velünk„ – jelentette ki munkatársunknak az egyik szemétszállító, aki szintén nem állt ma reggel sem munkába.

„Ez nem sztrájk, rosszak a kukásautók” – jelentette ki egy másik alkalmazott.

Kiakadtak a főnökök fizetésére

„Milliókat keresnek a vezetőink, minket meg semmibe vesznek„

– mondta felháborodva az egyik kukás.

Egyelőre nem született megegyezés

Lapunknak a sztrájkolók elmondták: a kukások havi fizetése nem haladja meg nettó 220-250 ezer forintot, amihez semmiféle extra juttatás nem társul. A nehéz fizikai munkát végző kukások minden nap fél 5-kor kelnek, ha kell, esőben, hóban, fagyban dolgoznak, nem éppen tiszta körülmények között.

A sztrájkolók a szemétrakodóknak 350 ezer, a sofőröknek pedig 400 ezer forintos fizetést szerettek volna kiharcolni. A vezetőség több órás tárgyalás után végül egyszeri 150 ezer forintot kínált fel, ám a kijelölt 10 fős tárgyalódelegáció ezt elutasította.

Valóságos lázadás tört ki a Budapesti Közművek (BKM) dél-pesti hulladékszállítási üzemének Ecseri úti telephelyén kedden reggel, ami ma reggel is folytatódott, hiszen nem született olyan eredmény, amely kielégítő lett volna a tiltakozó dolgozóknak. A Metropol azt is megtudta, az Ecseri úti telephelyen óriási létszámban gyülekező kukások azt mondják, ez nem sztrájk, csak azért nem veszik fel a munkát, mert a meghibásodott gépeket kell javítaniuk.

A munkások azon háborodtak fel, hogy Tringer Ágoston, a BKM kommunikációs igazgatója két héttel ezelőtt az RTL Klub Fókusz című műsorában azt nyilatkozta, hogy a BKM FKF Hulladékgazdálkodási Divíziójánál jó kukásnak lenni, hiszen „Budapesten egy kukás a teljesítménytől függően akár 500 ezer forintos bruttó fizetést is hazavihet havonta”. Ez azonban már csak az utolsó csepp volt a pohárban, a dolgozók most a korábbi meg nem hallgatott kéréseiket is számon kérték a BKM vezetőitől, akik időközben megjelentek a telephelyen.