Túl sokat idegeskedik! – zavarták haza a dokik az édesapát, aki bármelyik percben meghalhat

Egy év: ennyit jósoltak annak a családapának az orvosok, akinek tavaly októberben derült fény gyilkos betegségére. Még mindig életben van, kezeléseke jár, ám tudja: bármelyik pillanatban lesújthat rá a halál kaszája. Azt azonban nem érti, hogy zavaratták el közel egy éven keresztül az orvosok, mondván: biztos nincs semmi komoly baja, hiszen fitt, egészséges. Ha nem erőlteti a vizsgálatokat, talán jóval később derül ki halálos betegsége – vagy túl későn.

Egy évig járt orvosokhoz, mire kiderült: halálos beteg Fotó: GoFundMe

A Londonban élő Robin Hendley két évvel ezelőttig makkegészséges volt, odafigyelt magára, heti hat alkalommal járt edzeni. Aztán megjelentek az első aggasztó tünetek. Éjjelente erős szívdobogásra riadt fel, mintha szívrohama lenne. Később csengeni kezdett a füle, majd pedig pokoli erős fejfájás jelentkezett nála. Ez utóbbit úgy írta le, olyan volt, mintha egy ütővel vágták volna fejbe. Ennek ellenére a dokik minduntalan azt hajtogatták neki: csak az idegesség teszi, biztos az okozza a tüneteket, ne aggódjon, biztos nem rákos, hiszen olyan egészséges.

Tudta, hogy nagyobb a baj

A 45 éves brit férfi érezte, hogy nagyobb a baj, mint amit a szakemberek sejtenek, így végül kiharcolt magának egy MRI-vizsgálatot. Ekkor fedezték fel azt az ötcentis tumort az agyában, ami egyet jelentett addigi élete végével. Glioblastomát diagnosztizáltak nála, ami egy rendkívül agresszív, kezeléseknek rendkívül ellenálló ráktípus. Az átlagos túlélési idő 12 hónap. Mindez egy éve történt.

– Egy évig nem tudni, mi a baj, szörnyű volt. Aztán azt mondják, egy évem van hátra. Nehéz volt nem azt gondolni: mi az értelme? Számítottam, hogy valami rossz lesz, mert éreztem, hogy nem csak az idegesség okozza a tüneteket, d az orvosok azt mondták egyfolytában, hogy nem lehet rák, mert egészséges, fitt vagyok. Elsírtam magam – idézte fel a diagnózis utáni pillanatokat Hendley a MyLondon oldalának.

Kísérleti terápiával kezelik

A férfit megműtötték, ám nem tudták eltávolítani a daganat egészét, így kemoterápia és sugárkezelés is várt rá. Gyógyulást azonban ez sem jelentett számára. Végül talált egy klinikát, ahol egy kísérleti kezelés talán reményt jelenthet – ezt azonban a brit társadalombiztosítás nem támogatja, így eddig 40 ezer fontot (közel 20 millió forintot) költött a túlélésére, ám vár rá további három alkalom, ami újabb 25 ezer font költség. Ez szinte előteremthetetlen, tekintve, hogy betegsége miatt az állását is fel kellett adnia. Jelenleg egy online adománygyűjtés minden reménye, melynek sikere akár a túlélését is jelentheti.