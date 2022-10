A NASA tudósa bebizonyította, van élet a Marson

Gilbert V. Levin a NASA tudósa halála előtt meg volt arról győződve, hogy életet talált a Marson. Ahhoz, hogy megértsük, mit is fedezett fel valójában, negyvenöt évvel korábbra kell visszatekintenünk.

Fotó: Pixabay

A professzor ugyanis a NASA Viking űrszonda programját vizsgálta, ami során két pilóta nélküli rakéta landolt a vörös bolygón. A program célja az volt, hogy megvizsgálják a bolygó felszínén lévő bármilyen gáz vagy mikroorganizmus jelenlétét. A Viking leszálló egységei pedig négy különböző helyszínen végezték el a méréseket. Plusz ekkor készültek elsőként nagy felbontású képek a Marsról.

A teszteredmények pedig mindenkit megleptek, ugyanis a Földünkhöz hasonló értékeket mutatott. Ezután állította fel Gilbert az elméletét, miszerint van élet a Marson.

Csakhogy kutatótársai nem hittek a felfedezésében, mert a Viking molekuláris elemzése nem talált szerves anyagra utaló bizonyítékot. Gilbert V. Levin azonban kitartott amellett, hogy a Mars látszólag kopár, száraz és erősen besugárzott felszínén talált víz - és a metán eltűnésével a légkörben - arra utal, hogy kialakulhatott az élet.

2012-ben egy tudóscsoport ismét megvizsgálta a Viking-programból származó eredményeket, amikor kétséget kizáróan bebizonyosodott Gilbert állítása. Arra a következtetésre jutottak, hogy létező mikrobiológiai életet találtak a Marson.

Sőt azóta tovább menve Gilbert professzor megállapításai támogatást is nyertek. Egy a Nemzeti Űrállomáson elvégzett kísérlet ugyanis bebizonyította, hogy a mikroorganizmusok képesek túlélni a brutális hideget és sugárzást is. Ez pedig arra utal, hogy a Marson is élhetnek mikroorganizmusok - olvasható a Mirror tudományos cikkében.