Orbán Viktor: Ha megszüntetnék a szankciókat, az árak rögtön a felére esnének vissza

Orbán Viktor elmondta, súlyos sokkhatás érte a világgazdaságot az energiaárak emelkedése miatt, az európai gazdaságot az összeroppanás fenyegeti.

Háború van a keleti szomszédságunkban, de a világ egyre nagyobb része lesz a háború elszenvedője.

A nyugati szankciók globális háborúvá változtatták az ukrán-orosz háborút

- tette hozzá.

Egy lokális és globális konfliktus van előttünk. Ma már mindenki számára világos, hogy elhúzódó háborúra kell számítani. Ukrajnát fegyverrel és pénzzel segíti az EU és az USA, míg Oroszország tartalékai végtelenek.

Idén és jövőre is folytatódni fog a háború.

A kormányfő elmondta, Nyugat a háború, míg mi a béke oldalán állunk, mert Ukrajna szomszédai vagyunk. Kijelentette, hogy számunkra a biztonság és a nemzeti szuverenitás védelme a legfontosabb.

Költeni kell a határok védelmére, a nemzetbiztonsági szolgálatokra és a hadseregre. Létrejöttek a határvadászok a déli határ védelmére

- mondta Orbán Viktor. Vannak és lesznek külső és belső befolyási kísérletek, dezinformációs háború is zajlik.

A családokat leginkább a gazdasági következmények érintik, 40 éve nem látott infláció van a fejlett országokban

- mondta.

Hozzátette, Közép-európai országait messze az átlagot meghaladó mértékben érinti az infláció, és a jegybankok kamatemelési ciklusba kezdtek. Az áremelkedések mértéke nálunk is évtizedek óta nem látott mértékű.

Két éve is volt gazdasági visszaesés a járvány miatt. Orbán Viktor szerint most 2022-ben a gazdasági bajok oka a háborús szankciók, és az azok miatt sokszorosára növekvő energiaárak.

Ezeket a durva energiaárakat nem gazdasági folyamatok váltják ki

- fogalmazott a miniszterelnök.

A brüsszeli politikai döntések a felelősek a magas energiaárakért.

Korábban azt mondták, hogy a szankciókkal nem lehet tönkretenni az európai gazdaságokat, és ez helyes álláspont volt.

Most van először olyan, hogy egy törpe vetett ki szankciókat az óriásra az energia terén

- tette hozzá.

2022 júniusában, Brüsszelben elfogadták az olajszállítási szankciót és napirendre vették a földgázvásárlási szankciót, és így a gáz ára egy hónap alatt megkétszereződött, majd megháromszorozódott. Ugyanez ment végbe a villamosenergia-piacon is.

A kormányfő kiemelte, ezzel párhuzamosan az amerikai energiaárak ennek a töredékei. Az energiaárak növekedése kihat az élelmiszerárakra is.

Ha megszüntetnék a szankciókat, akkor az árak rögtön a felére esnének vissza, és az infláció is megfeleződne

- mondta Orbán Viktor. Szankcók nélkül Európa el tudná kerülni a recessziót.

Amikor ezeket a szankciókat ránk erőltették, akkor a brüsszeli bürokraták nem ezt ígérték

- tette hozzá.

Európának is óriási károkat okoznak a szankciók. Oroszország 158 milliárd eurónyi bevételre tett szert, és ebből 85 milliárd eurót az uniós országok fizettek ki.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, mindig is aggályaink voltak a szankciókkal kapcsolatban, és az érveinket figyelmen kívül hagyták. A szankciók bevezetése nem demokratikus módon történt, az európai elitek döntöttek erről, és az embereket nem kérdezte senki. Elmondta, meg kell ismerni az emberek véleményét, és Európában egyedül megkérdezik itthon az emberek véleményét a szankciókról.

Orbán Viktor elmondta, a kormány képes biztosítani Magyarország energiaellátását, van elegendő földgáz, kőolaj és villamos áram is.

Földgázból 85 százalékban importra szorulunk, így az árát nem tudjuk befolyásolni. Éppen ezért csökkenteni kell a földgázfelhasználását. A kormány döntött, hogy 2025-re 30 százalékra csökken a hazai földgázfelhasználás az energiatermelés területén. Orbán Viktor közölte, megkezdődik Paks2 építése, valamint döntöttek a paksi atomerőmű üzemidő hosszabbításáról.

Kiemelte, az év végén fizetnek nyugdíjprémiumot, és érvényben marad a 25 éven aluliak szja-mentessége is. A magyar kormány adja a legnagyobb támogatást az energiaárakban, havi 181 ezer forintot.

30 százaléka a hazai családtámogatásoknak az energiafogyasztást segíti. Az ehhez szükséges pénzt az extraprofitadóból fedezik. A befolyt összeg elegendő a 2022-es és 2023-as évekre. A családok megsegítése áll az első helyen, majd pedig a vállalkozások következnek.

Lesz gyármentő program és új munkahelyvédelmi-program is, ha szükséges. Munkaalapú gazdaság és a beruházások támogatása a legfontosabb. Közel 10 milliárd forintnyi beruházás zajlik jelenleg és ezeket be is fejezik. Magyarország hosszabb távon is nettó olajimportőr marad. 28,5 milliár euróból pedig a hazai villamosenergia-rendszert lehet átalakítani, 32 nagyberuházás lesz a következő években.

A szükséges pénzügyi forrásokat az unió megígérte. Ha Brüsszel nem adja oda a nekünk járó forrásokat, akkor máshonnan szerezzük be ezt az összeget.

Orbán Viktor elmondta, a családtámogatás megmarad, és decemberben új családtámogatási intézkedések is megjelennek. Nem állnak meg a fejlesztésalapú gazdaság kialakításában. Az egyetemfejlesztési-program is folytatódik. Hozzátette, a Brüsszellel fennálló viták ellenére az ország az EU tagjaiként képzeljük el a jövőnket.

Azok akik elvitatják a jogainkat, azok falanszter Európát akarnak. Büszke nemzet vagyunk, akik tudatában vannak annak, hogy többet adtunk a világnak, mint amennyit kaptunk

- mondta.

A kormányfő úgy fogalmazott, ma jobb állapotban vagyunk, mint 2008-ban a pénzügyi válság idején.

Magyarország ma erősebb, mint a kommunizmus bukása óta bármikor, és van esély arra, hogy megerősödve kerüljünk ki a válságból. A kormány erős tempót diktál majd a következő hónapokban

- zárta Orbán Viktor.

(Origo)