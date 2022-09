A bunkóság teteje: Kamu mentős emblémával furikázik egy kocsi

Feltehetően az Országos Mentőszolgálat iránti közbizalmat irigyelte meg az a magán “egészségügyi szolgáltató”, ami a mentők védjegyoltalom alatt álló emblémájának betűit megváltoztatva használja azt saját cégéreként egy személyautón – írta bejegyzésében az Országos Mentőszolgálat.

Már több bajtársuk is felfigyelt egy fekete, szolgálati járműnek tűnő kocsira, ami nem mást, mint a mentősök jogvédett emblémáját viseli. A mentősök már hónapokkal ezelőtt kiszúrták a megtévesztésre igencsak alkalmas kocsit, ami azóta többször is feltűnt a forgalomban, lefotózni viszont most tudták először: az emblémabitroló pechjére egy szabadnapos mentős éppen parkolni készült, amikor észrevette a mellette várakozó kocsit, elején azzal a bizonyos logóval.

Az embléma megszólalásig hasonlít az eredetire Fotó: Országos Mentőszolgálat/ Facebook

Így végre először álló helyzetben, közvetlen közelről, alaposan is megcsodálhatta a kamu szolgálati járgányt, ami után kétség sem férhetett hozzá:

az ál-embléma olyannyira hasonlít az eredetihez, hogy kizárt, hogy az a véletlen szüleménye lenne:

– Véletlenről nincs szó, még a betűk típusa is hasonló az eredetihez, csak a név nem ugyanaz. A mentődolgozók zárt csoportjában posztolt képeken egyébként a rendszám is jól látható – írta ki a Facebookra az Országos Mentőszolgálat. A bizonyító erejű matricát látva a főigazgató jogi lépéseket tervez az ügyben-

Nem az első eset

Sajnos nem ez az első eset, hogy valaki visszaél a mentősök jó hírével. 2018-ban egy kamu Facebook profilt hoztak létre a mentősök nevében, melyen közel 8000, mentődolgozók megítélését rontó poszt és ál-felhívás jelent meg, míg 2020-ban szélhámosok adták ki magukat betegszállítóknak. Ők is az extrapofátlan kategóriát erősítették: a kamu cég ugyanis annak ellenére végzett fizetős betegszállítást kórházakból, hogy nem szerepeltek a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő szolgáltatói listáján, de még a cégjegyzékben sem, az autójukon pedig engedély sem volt megkülönböztető jelzésre, sőt, még a forgalmijuk is lejárt.

Emellett sajnos az sem ritka, hogy maguk, az emberek élnek vissza a mentősök szolgálatkészségével és elhivatottságukkal: nem egyszer megtörténik, hogy szórakozásból hívogatják, vagy éppen kamubalesetekhez riasztják őket.