Jó ha tudod: az éj leple alatt pörgeti a villanyórád ez a három eszköz

Ugye te is vakarod a fejed a fogyasztásod látva: vajon hová megy el ennyi áram? Hiszen nem is használsz semmit, maximum a hűtő megy… Ugye ismerős gondolatok ezek? Nos, meg fogsz lepődni, de bizonyos eszközök egy hónap alatt 15 kwh áramot is megzabálhatnak.

Ráadásul ezekre végképp semmi szükséged nincs például éjszaka. Eláruljuk mit húzz ki a konnektorból, éjszakára, de ha hosszabb időre elmész otthonról, akkor mindenképp!

Wifi router/ Modem

Nem csalás, nem ámítás, ezek az eszközök is képesek sok áramot megenni csupán azzal, hogy készenlétben állva várják, hogy használd őket. De éjszaka nincs is rá szükség, ha jobban belegondolsz, igaz? Ha például elutazol otthonról, mindenképp érdemes áramtalanítani őket, hiszen naponta fél kwh áramot is megspórolhatsz vele. Ha pedig nem utazol el, akkor csak a reggeli indulásnál, vagy az esti lefekvésnél is érdemes gondolni rá, és egyszerűen kihúzni.

Töltőkábel

Te is azok közé tartozol, akik este még gyorsan feltöltik a telefonjukat, majd elfelejtik kihúzni a töltőt, így az egész éjszaka bedugva marad? Ez nem csak pazarlás, de még veszélyes is lehet a túlmelegedés miatt! A töltő pedig akkor is fogyaszt áramot, amikor nincs rádugva a telefon vagy a laptop. A legoptimálisabb megoldás, ha egy olyan elosztóval, vagy hosszabbítóval használod ezeket a kábeleket, melyeken van egy kikapcsológomb.

Mikrohullámsütő

Még akkor is szüksége van áramra ennek a praktikus konyhai találmánynak, aminek sokszor imába foglaljuk a nevét, ha nem is kapcsolod be, hasonlóan mint a tévé, vagy a töltőkábel. Inkább ezt is húzd ki a konnektorból lefekvés előtt, vagy egy kikapcsolható hosszabbítóba dugd be, amit egy mozdulattal áramtalaníthatsz.