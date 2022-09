Elhunyt legenda segítette 30 kilós pontyfogásában a magyar pecást

A pontyhorgászat legendájára, Christian Schlott-ra emlékeztek mi mással, mint pecázással tisztelői, barátai. Az egyhetes horgászat annyira jól sikerült, hogy Szappanos Róbert egy hatalmas, 30,8 kilós pontyot fogott.

Segített az elhunyt legenda

Christian Schlott személyisége még mindig érződik a dunavarsányi Big Carp Lake körül. A legendás pontyhorgász tavaly novemberi váratlan halála megrázta a pecavilágát, de tisztelői, barátai viszik tovább, amit képviselt. Egyhetes horgászattal is rá emlékeztek. Szappanos Róbert most is a Christian által megálmodott recept alapján készítette el a csalit, azaz a bojlit, amivel sikerült kifognia egy 30,8 kilós kapitális pontyot.

Nagyon jó barátságot ápolt az elhunyt legendával, Christian Schlott (balra) többször is elmentek együtt horgászni Fotó: Bors

– Korábban nem hittem az ilyesmiben, de végig éreztem Christian Schlott jelenlétét – mesélte a Borsnak Szappanos Róbert. –

Amikor például emeltük a poharunkat az emlékére, szinte abban a pillanatban kapás volt.

Ő egy fantasztikus horgász volt, aki állandóan kísérletezett a csalikkal, szerelékekkel, mindenkinek segített, nagyon jó ember volt.

Életre szóló barátság

A Big Carp Lake tógazdája arról is szót ejtett, hogyan ismerte meg a legendás osztrák pecást.

– 12 éve, egy benzinkúton találkoztam vele. Én ott dolgoztam, ő pedig tankolni jött. Amikor belépett, rögtön felismertem, és azon gondolkoztam, ciki-e felnőttként autogramot kérni tőle. Akkor még tört magyarsággal kérdezte, hogy pecázom-e. Így kezdődött a barátságunk, majd elvitt horgászni. Szinte mindent tőle tanultam, az első 30 kiló fölötti pontyomat is neki köszönhetem, amikor elvitt magával Harsányba. Olyan praktikákat, technikákat tanított, ami által igazán sikeres horgász vált belőlem.

Pontyóriás egyedül, csónakból

Már egy napja tartott a baráti peca, amikor Róbert horgára akadt a hatalmas hal.

A legnagyobb fogása ez a 33 kilós tükrös volt Fotó: Bors

– Előző nap kihelyeztük a bójákat, feltérképeztük a mederfeneket – folytatta. – Találtam egy harminc centis púpot, oda tettem a Christián által készített bojlit, és másnap, délelőtt 11 órakor megérkezett a várva várt hal. Azonnal csónakba szálltam, nálunk csak csónakból lehet a kíméletes bánásmód jegyében horgászni. Húsz percig fárasztottam. 2-3 levegőztetés után szépen beleemeltem a hálóba. Egy ekkora halat nem kifogni, hanem megtartani kell tudni, ezt is tőle tanultam, hogyan kell. Fantasztikus élmény volt, ez a 30,8 kilós ponty a negyedik legnagyobb fogásom, a csúcsom egy 33 kilós óriás, melyet tavaly sikerült horogra csalnom – zárta Róbert, aki hozzátette: baráti társaságával egy hét alatt összesen 30 darab 15 és 30 kiló feletti kopoltyúst sikerült fogniuk.