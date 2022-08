Magyarországon biztosított az energiaellátás – Itt vannak a kormány legfrissebb döntései

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője arról beszélt, hogy a kormány mai ülésén áttekintették az energiaellátás helyzetét. Az energiaellátás biztosított, mind a gáz, mind a villanyáram esetében. Folyamatosak a tárgyalások a stratégiai tartalékokbővítéséről – tette hozzá. A gázár újabb és újabb rekordokat dönt, de az átlagfogyasztásig marad a rezsicsökkentett ár – mondta Gulyás.

Minden eddiginél szigorúbb pénzfelhasználási rendszerek lesznek

Gulyás elmondta, hogy még a legrosszabb fűtőértékű gáz esetében is marad az 1729 köbméter éves fogyasztásig tartó rezsicsökkentés. Mostantól kezdve a leggyengébb fűtőérték 665 megajoule lesz: ez a rendelet még ma megjelenik. A miniszter beszélt arról is, hogy az uniós egyeztetésekről is tárgyaltak. A bizottság által meghatározott kondicionalitási kérdéseket kell lezárni, intenzív tárgyalások voltak az elmúlt időszakban. Olyan választ küldött a kormány a bizottságnak, amiben közös álláspontra jutott. Minden eddiginél szigorúbb pénzfelhasználási rendszerek lesznek – mondta a miniszter.

Gulyás: Ez az utolsó utáni csepp volt a pohárban

Gulyás Gergely kérdésre elmondta, az OMSZ esetében a technológiai miniszternek nincs indoklásra kötelezettsége. A Miniszterelnökség vezetője közölte, hogy a tűzijátékot érintő előrejelzés téves volta ellenére is megtörtént volna a felmentés. Ez az utolsó utáni csepp volt a pohárban – tette hozzá.

A kormány helyesnek tartja Palkovics László döntését

Egy miniszternek joga és lehetősége is van arra, hogy egy általa irányított szervezet (OMSZ) esetében döntéseket hozzon. Gulyás felhívta a figyelmet arra, hogy korábban már több meteorológus bírálta a OMSZ rendszerét.

A kormány helyesnek tartja Palkovics László döntését.

Gulyás: Nem csatlakozunk az európai ügyészséghez

Gulyás kérdésre elmondta, fel sem merült, hogy csatlakozzunk az európai ügyészséghez.

Bízik a megállapodásban

30 napon belül kell a bizottságnak értékelnie a magyar kormány válaszát – mondta egy másik kérdésre Gulyás. Bízik a megállapodásban a miniszter.

Ez a Vodafone felvásárlás célja

Gulyás kérdésre elmondta, nagy lépést tett a kormány afelé, hogy a magyar többségi tulajdon legyen a telekommunikáció területén is, és ezt a célt szolgálja a Vodafone felvásárlása is. Hosszú értékelési folyamat indul mostantól, de csak akkor lesz végleges megállapodás, ha egy nemzetközi könyvvizsgáló cég is jóváhagyja a vételárat – tette hozzá.

Az állam egy ekkora felvásárlás esetén a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el.

Ezeket az intézményeket mindenképpen fűteni kell

A kórházakat, szociális intézményeket, iskolákat minden helyzetben fűteni kell – mondta egy másik kérdésre Gulyás. A tanárhiány kapcsán azt mondta, 16 ezres hiány nincsen, az oktatás folyamatosságát nem veszélyezteti semmi sem – tette hozzá.

Ennyi gáz van a tárolókban

A hazai gáztározókban 3,8 milliárd köbméternyi gáz van, és ez 76 téli napra elegendő, míg a lakosság esetében fél évre elegendő - mondta egy másik kérdésre Gulyás.

Nagyon nagy károkat okozott az aszály, de a hazai lakosság ellátása biztosított – mondta egy másik kérdésre.

– mondta egy másik kérdésre.

Ebből jelentős bevétele lesz az államnak

Gulyás kérdésre elmondta, hogyha a Vodafone esetleges állami felvásárlása meg fog történni, akkor abból jelentős bevétele lesz a későbbiekben az államnak.

A privát szektorban nem számít visszaesésre a miniszter

Gulyás kérdésre elmondta, bízik benne, hogy az privát építőipari szektorban nem lesz visszaesés, és ezért nem emelkedett a lakásáfa mértéke sem. Komoly megrendelési növekedésre számít a miniszter a lakásszigetelések területén, és a különféle felújításoknál.

Mindenütt alulbecsülték az inflációt

Gulyás elmondta, hogy a világon mindenütt a jegybankok alábecsülték az inflációt, de senki nem mondott le. 2010-ben kezdődött a tervezés a Vodafone megvételéről – mondta egy másik kérdésre Gulyás.

Nincs meg döntés a közintézmények fűtéséről

Gulyás kérdésre elmondta, a kormány eddig nem hozott döntést arról, hogy a közintézményeket hány fokig lehet felfűteni.

Még zajlik az aszálykárok felmérése

Gulyás nem számít arra, hogy az aszálykárok kapcsán az uniótól kapnánk forrásokat. Még zajlik a károk felmérése – tette hozzá.

Először a 4iG kezdett el tárgyalni

Gulyás kérdésre elmondta, hogy a 4iG kezdett tárgyalni először a Vodafone-nal, és később kapcsolódott be a kormány.

Erdőgazdálkodás: megnyugtató a miniszteri utasítás

Gulyás kérdésre elmondta, az erdőket érintő miniszteri utasítás módosítását nem tervezi a kabinet. Mindenkit megnyugtatott a miniszter, hogy nem lesznek indokolatlan fakivágások.

Ezzel a miniszteri utasítással mindenki egyetért.

Nem lesz szigorítás

Semmilyen járványügyi szigorítás nem lesz – mondta egy másik kérdésre Gulyás.