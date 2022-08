Nem is gondolnád, ezek az ételek hófehérré teszik a fogakat

Mindannyian tudjuk, hogy a kávé, a tea, a dohányzás elszínezik a fogakat. A fogfehérítő termékek nem olcsók, ezért jó ha tudod, melyek azok az ételek, amelyek fényesítik, tisztítják a fogaidat - ráadásul természetes úton.

EPER

Élénk színe miatt nem gondolnánk, de az epernek rendkívül jó fogfehérítő hatása van. Tanulmányok és kísérletek is kimutatták, hogy az eperben található almasav hatékonyan távolítja el a fogakról a különböző színes ételek és italok okozta elszíneződéseket.

ALMA

Az eperhez hasonlóan az almának is magas az almasav tartalma, így ez az étel is hatékony fogfehérítőnek tekinthető. Ráadásul az almának rendkívül magas a folyadéktartalma, ami szintén hozzájárul a fogakon megtapadt ételmaradékok és elszíneződések eltávolításához.

Fotó: Pixabay

CITROM

A citromléről közismert, hogy világosítja a hajat, de az már kevésbé, hogy a fogakat is fehéríti. Keverj össze egy teáskanálnyi citromlevet egy csipet sóval vagy szódabikarbónával, és dörzsöld be vele a fogaid! Ha bírod, természetesen rágcsálhatsz csak citromot magában is. Vigyázz azonban, mert túl sok citromlé túl sokszor használva érzékennyé teheti a fogaid, károsíthatja a fogzománcot.

VÍZ

Igyunk sok vizet, így folyamatosan hidratáljuk szánkat és fényes lesz a mosolyunk is. Kortyolgassunk belőle a pohár borok között is, és mikor sötétebb színű ételeket fogyasztunk, így megelőzhetjük, hogy ezek az ételek elszínezzék fogainkat. Kerüljük viszont a szénsavas víz gyakori fogyasztását, mert rongálja a fogzománcot.

SZÓDABIKARBÓNA

A legtöbb fogkrém tartalmaz szódabikarbónát, de önmagában is használható a fogak fehérítésére. Keverd össze vízzel, és dörzsöld át vele a fogaid! Öblögess alaposan utána!