Nem fogdostuk a nőket! – állítja a partihajón megvert ausztrál fesztiválozó

Hatalmas felháborodást keltett egy interneten terjedő videó, amin az látszik, hogy biztonsági őrök esnek neki külföldi bulizóknak a Sziget ideje alatt közlekedő, de nem a fesztiválhoz tartozó Európa partihajó fedélzetén. Az esemény lebonyolításáért felelős cég, a Kék Padlizsán szerint a verekedés kirobbanásának az volt az oka, hogy a részeg turisták inzultálták a személyzet és a vendégek női tagjait, őket akarták megvédeni a biztonsági őrök.

A sajnálatos eset napján egy olyan külföldi csapat volt a hajón, amelynek tagjai ittasan fogdosták a személyzet női tagjait és a női vendégeket is. Többszöri kérés után sem hagyták abba a női vendégek zaklatását

– nyilatkozták az Indexnek a szervezők.

A Bors a reptéren érte el a verekedés egyik ausztrál sérültjét.

Michael azt állítja, szó sem volt arról, hogy barátaival molesztálta volna a hajón lévő hölgyeket.

Michaelnek csúnyán felrepedt a szája és monoklija is lett. Fotó: Bors

– Nem fogdostunk senkit! – jelentette ki a Borsnak a 29 éves fesztiválozó, aki máshogy emlékszik a történtekre. – Nagyon jó volt a hangulat a hajón, de amint kikötöttünk, eluralkodott a káosz. Mindenki elindult a lépcsők felé, hogy elhagyják a fedélzetet, mi is így tettünk a barátaimmal. Ekkor azonban hirtelen a biztonságiak elkezdtek egyre agresszívebben viselkedni, lökdösték le az embereket a hajóról. Engem is meglöktek, ekkor odafordultam az őrhöz, és közöltem vele: nyugodjon meg, nekünk is az a célunk, hogy minél hamarabb lejussunk a fedélzetről. Én tényleg csak jelezni szerettem volna, hogy nem kell az erőszak, ekkor azonban az egyik biztonsági őr megütött.

Mire körbenéztem már egy hatalmas tömegverekedés tört ki, a barátaim eszméletlenül feküdtek a földön, és még a páromat is megütötték, pedig ő csak engem akart védeni, nem csinált semmi rosszat

– fogalmazott Michael, majd hozzátette: mire sikerült leszállniuk a hajóról, megérkeztek a rendőrök, akik kihallgatták, majd 12 órára őrizetbe vették őket.

A keze is megsérült Fotó: Bors

A Bors felkereste a partihajó védelmét ellátó NW Security biztonsági céget, ám a nyomozásra hivatkozva nem kívántak nyilatkozni az ügyben, annyit azonban elárultak: belső vizsgálatot is elrendeltek, valamint megerősítették a Kék Padlizsán nyilatkozatát, miszerint a videón szereplő fiatalok fogdosták a lányokat.

A BRFK sajtóosztályától azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a BRFK I. Kerületi Rendőrkapitányság csoportosan elkövetett garázdaság bűntett gyanúja miatt folytat büntetőeljárást azt ügyben, eddig két magyar és négy külföldi férfit hallgattak ki gyanúsítottként.