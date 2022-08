Különadót vetnek ki a németek a gázra - ez akár 1000 eurós többlet kiadást is jelenthet háztartásonként

Az orosz gáz hiánya miatt nagy bajba került Németország: a készleteik lassan kifogynak. Az, hogy honnan pótolják a kieső mennyiséget, még kérdés, de a Bild napilap által megszerzett dokumentumból kiderül, hogy mindezt a lakossággal fizettetik meg.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A német kormány ugyanis 2022. október 1-től plusz illetéket akar bevezetni a gázra, amellyel az ipari fogyasztókat és a lakosságot terhelik meg, indoklásuk szerint a gázszolgáltató vállalatok megsegítése miatt.

Fotó: Shutterstock

A jogszabályt a német parlament hamarosan elfogadhatja. Olaf Scholz német kancellár először arról beszélt, hogy csak 2 centtel, körülbelül 8 forinttal emelik a gáz árát kilowattóránként (ott nem köbméterben, hanem kilowattórában számolnak). Ez egy négytagú családnak évi 200-300 eurós (80-120 ezer forintos) pluszkiadást jelentene évente. Ezzel szemben Robert Habeck gazdasági miniszter egész más árakat jelentett be: 1,5 és 5 cent (6-20 forint) közti emelést terveznek. Ez akár évi 1000 euróval, mintegy 400 ezer forinttal növelné a német családok gázszámláját. Az illetéket egyelőre másfél évre, 2024. március végéig vetnék ki. Mivel a különadó a vállalkozásokat is sújtja, a német infláció szintje is tovább emelkedhet, még inkább megdrágítva az életet. Németországban a lakások csaknem felét fűtik gázzal – írja a Bild.

Hazánkban igyekszik segíteni a kormány

Az energiaválság hazánkat is érinti, ám a kormány továbbra is igyekszik segíteni a lakosokat. Fent tartják a gáz csökkentett árát havi 144 köbméter fogyasztásig, 102 Ft/köbméter áron, felette 747 ft/köbméter áron lehet hozzájutni. A versenypiaci ár 1020 forint.