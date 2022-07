Teljes titokban tanácskozott a német kormány, rémisztő információk szivárogtak ki

Gázválság témában tartottak titkos csúcstalálkozót a német tartományok kancelláriáinak vezetői múlt csütörtökön. A legolvasottabb német napilap, a Bild hétfőn közölte a birtokába jutott kiszivárgott információkat. A megbeszélés talán legfontosabb megállapítása az volt, hogy a télen regionális vészhelyzet kialakulásával számol a kormány. Ez magyarul azt jelenti, hogy talán sikerül megúszniuk, hogy az egész országot érintse a kialakulóban lévő gázválság, de néhány tartományban feltehetően szükségállapotot kell hirdetni.

A Bild azt is tudni véli, hogy elhangzott az a kijelentés, miszerint Németország 2024-re függetlenedni tud az orosz gáztól, addig azonban nehéz hónapok és évek várnak a német emberekre. Berlinben ugyanis arra számítanak, hogy a július 21-e után sem fogják az oroszok az Északi Áramlat 1 nevű gázvezetéken feljebb tekerni a gázszállítást. A számítások szerint, ha Moszkva legalább 40 százalékos teljesítményen küldené a gázt, akkor elkerülhető lenne a katasztrófa. Ennek valószínűsége azonban meglehetősen alacsony.

A lap információi szerint szintén elhangzott a tárgayaláson, hogy számítani lehet a gázár további drasztikus drágulására, ami elérheti a jelenlegi ár két-háromszorosát is. Az állam pedig ezt a növekedést nem fogja tudni telejs egészében átvállalni, vagyis az embereknek mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a rezsiszámlák kifizetésekor.

Fotó: AFP

Olaf Scholz már többször is borúlátóan nyilatkozott a kialakult helyzettel kapcsolatban. A kancellár szerint a kiszabott szankciókat hosszú ideig fenn kell tartani, hogy azok elérjék hatásaikat. Scholz arról is beszélt, hogy tudja, ez Németország és Európa számára is komoly kihívásokat tartogat, komoly erőfeszítésekre lesz szükség mindenkitől.

(Ripost)