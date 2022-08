Kiszáradás és a túlzott alkoholfogyasztás a leggyakoribb - Ezernél is többen vigyáznak a Szigetre látogatókra

A fesztivál szervezői idén is különös figyelmet szenteltek a biztonságnak. Mind minden eddigi alkalommal biztosították a felkészült és sokat látott mentősök, rendőrök és elsősegélynyújtók jelenlétét az eseményen, akik a legjobb tudásuk szerint végzik a munkájukat.

A Szigeten egy több ezer fős szolgálat vigyáz a biztonságos szórakozásra.

Ezer biztonsági őr, több száz gyalogjárőr, van egy közel száz főre tervezett egészségügyi ellátó helyiség, és van ötven tűzoltó is a területen, valamint rendészetei szervek szakemberei is dolgoznak, akik között vannak fegyveres és civil járőrözők is – mondta a Borsnak Benis Dániel a Sziget Fesztivál műszaki vezetője, aki hozzátette, hogy az elmúlt közel harminc év alatt soha komolyabb baj nem történt, de az ördög nem alszik és mindig a legrosszabbra kell felkészülniük.

Fotó: Bors - Benis Dániel, a Sziget Fesztivál műszaki vezetője

Reményeink szerint a legnagyobb problémánk idén is csak a hőség lesz.

Ezen kívül még a tömegek ki és befelé mozgására kell jobban odafigyelnünk – fűzte még hozzá Dániel.

A fesztiválon tíz mentőautóval van jelen az Országos Mentőszolgálat, plusz az ambulancia ötven dolgozóval.

Fotó: Bors - Őri Kiss Zsolt mentő technikus

Mindenre fel vagyunk készülve: belgyógyászat, sokktalanító, traumatológia,

és gyakorlatilag nem történhet olyan dolog, amire nem tudnánk reagálni. Nyilván vannak jellemző „betegségek”, amiket a folyadék bevitel hiánya, avagy éppen a túlzott folyadék bevitele okoz – mondta Őri Kiss Zsolt mentő technikus, akinek ez már a tizenkettedik szigete és eddig mindent sikeresen meg tudtak oldani. Előfordult, hogy emeltebb szintű beavatkozásra volt szükség, sőt volt újraélesztés is, de általában kisebb beavatkozásra van szükség. A legfontosabb, hogy figyeljünk egymásra – fejtette ki a szakember.

Az eseményen a közbiztonságra a rendőrök is ügyelnek.

Fotó: Bors - D. Tóth Norbert a Budapesti Rendőr Főkapitányság sajtóügyeletese

A fesztiválon a mozgásunkat, a mobilitásunkat elektromos motorok és golfkocsik is segítik.

Nem csak egyenruhás, de civil ruhás kollégáink is jelen vannak. Minden bűncselekményre, szabálysértésre reagálunk, és figyelünk a rendezvény külső területére is – nyilatkozott a Borsnak D. Tóth Norbert a Budapesti Rendőr Főkapitányság sajtóügyeletese.

– Elsősorban a tulajdon elleni cselekmények fordulhatnak elő. Fontos, hogy mindenki biztonságban és jól érezze magát. Segítenek a vízi rendészet dolgozói is, akik motorcsónakokkal a nap huszonnégy órájában cirkálnak a sziget körül és szükség esetén jelen vannak jet-skivel is. Maga a rendőrök jelenléte is lehet már egy visszatartó erő a bűnelkövetések ellen.

A rendőrök és a mentősök mellet fontos szerepük van az elsősegélynyújtó csapatnak is.

Fotó: Bors - Dr. Szeles Géza a Helperek - Önkéntes Segítők Közhasznú Egyesület elnöke

Az első Sziget óta itt vagyok és 2019-ig én voltam a Fesztivál egészségügyi vezetője

– mesélte dr. Szeles Géza a Helperek - Önkéntes Segítők Közhasznú Egyesületének az elnöke.

– Mi a helyszíni elsősegélynyújtást végezzük, és pszichológiai ellátást is biztosítunk. Önkéntesek 280-an vagyunk kint és három fős csapattal járőrözünk a területen. Tíz hétvégén készülnek a tagjaink. Ők maguk is keresik a segítségre szorultakat, de gyakran szólnak is nekik. Az észlelés és az elsődleges ellátás a feladatunk. 2018-ban történt, hogy valaki rosszul lett egy büfében, majd a mi járőreink kezdték az újraélesztését, amit aztán a mentősök átvettek. Ott kell lenni mindenhol az embereinknek. A Sziget fesztiválon általában 6-700 esetünk van, de ezek túlnyomó része kisebb sérülés. Az első Szigeten még csak húszan voltunk, a másodikon már kaptunk egy katonai sátrat egy fa alatt voltunk, már ez jelentősen megváltozott. Ami számomra itt a legemlékezetesebb, az a körhinta baleset volt, és egyszer pedig egy srác nyakára tekeredett a bungee jumping kötele, de a csodával határos módon semmi baja nem lett – idézte fel Géza.