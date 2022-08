Horvátország vagy Balaton? Mutatjuk, hol jobb a családdal nyaralni

Horvátország és a balatoni régió összehasonlításáról legfrissebb élményei alapján olvasónk, Pál mondta el tapasztalatait. Feleségével és két gyermekével indult útnak, hogy 5 éjszakán és 6 napon át a horvátországi Medulinban töltse el jól megérdemelt, alig egyhetes szabadságát – kénytelenek voltak dél felé venni az irányt, az 5 és 6 éves lurkóknak ugyanis homokos strand dukál.

Szolgáltatás, ami csak ígéret marad

Pál és neje egyetemi, illetve főiskolai diplomával rendelkező, nyelveket bíró emberek, akik még sosem érezték elveszve magukat külföldön – egészen mostanáig.

Mindketten értjük és beszéljük a világnyelvet, ám hiába foglaltunk szállást angol nyelvű felületen: a háziak egyetlen szót sem beszéltek, illetve értettek abból, amit mondunk, így képtelenség volt felfogniuk a panaszokat, pedig volt belőlük elég

– vallotta be Pál, aki éjszakánként 95 eurót, azaz mintegy 40 ezer forintot fizetett ki előre egy, a hirdetésben közölt képekhez képest csalódást okozó, 4 fős apartmanért.

Horvátországban sziklás és homokos strand egyaránt található (Fotó: Shutterstock)

– A konyhát sikerült úgy fotózniuk, hogy többnek tűnjön egy főzősaroknál, amibe az ígértekkel ellentétben nem került se kávéfőző, se grillsütő, de még csak árva mikró sem. A legalább 30 évesre saccolt hűtő ráadásul új korában működhetett igazán, de bárcsak ez lett volna a legnagyobb problémánk – fakadt ki Pál, aki már azon sem lepődött meg, hogy

felesége majd’ nyakát szegte a koromsötét terasz kivilágítatlan lépcsőjén.

A jól bevált Balatonban sosem csalódik az ember (Fotó: Shutterstock)

Bejárt a lakásba a tulaj

– Nem elég, hogy a kánikulai éjszakában hirtelen kinyílt mellettem egy ajtó, ami mögött fogalmam sem volt, hogy szomszédok is laknak, a főbérlőnk kénye-kedve szerint, kopogás nélkül járt be a szállásra, sőt: miközben a strandon voltunk, a kulcsra zárt lakásba is behatolt, hogy önhatalmúlag lekapcsolja a légkondit – háborodott fel olvasónk, ő ugyanis klimatizált szobákért fizetett.

Miután kézzel-lábbal, illetve az ügynökségen keresztül angolul kommunikálva megértettem vele, hogy mindez magánlaksértés, úgy bámult rám, mint borjú az új kapura

– mesélte Pál, aki éppen ezen felismerés birtokában egyszerűen fogta magát meg családját, és mivel a környéken egyéb szabad helyet, illetve csak csillagászati áron talált, az eltöltött éjszaka mellett nagyvonalúan még egyet kifizetve, vagyis csupán 3 napnyi visszaigényelt összeggel a számláján másnap hazautazott, a Balatonhoz.

A balatoni árak ugyan nem alacsonyak, de közel sem mérhetőek a horvátországiakéhoz (Fotó: Shutterstock)

Fele annyiba kerül a magyar tenger

– A déli parton, Zamárdiban kötöttünk ki, a gyerekek miatt ugyanis lassan mélyülő víz kellett – magyarázta a férfi, akinek az utolsó pillanatban is sikerült éjszakánkénti 50 ezer forintért apartmant találnia, méghozzá jóval esztétikusabbat és felszereltebbet. – Nemcsak az árak, de a tisztább strandok látványa is azonnal szembeötlő volt, elvégre a horvátoknál alig találtunk kukát, ráadásul a tenger is tele volt szeméttel – mondta el Pál, aki természetesen az anyagiakról is mesélt.

– Míg külföldön 30 kunát, azaz közel 1600 forintot is elkértek egy pohár sörért, addig itthon 800-ért ittam egy korsóval, de a strand melletti parkolást sem úsztuk meg odakinn 1000 forint per óra alatt. Arról nem is beszélve, hogy az éttermek nem egyértelműen tüntetik fel a bizonyos mennyiségekért megkövetelt árakat, így került 20 ezerbe egy szelet 4000 forintosnak hitt hús a horvátoknál – mesélte Pál.