Brutális pusztítást végzett az országban a hétvégi vihar

A Mávinform tájékoztatása szerint a legtöbb helyen a viharkár miatti fakidőlések és szakadások szóltak bele a vonatközlekedésbe, Balatonszentgyörgynél például a Déli pályaudvarra indult járat Lepsény és Kiscséripuszta között egy a felsővezetékre belógó fának ütközött, ami után figyelmeztettek, hogy az esti órákba nem csak a menetidő növekedhet meg, hanem számítani lehet kimaradó, késő vagy rövidített útvonalon közlekedő járatokra is.

A mentesítést azonban rögvest elkezdték a szakemberek, a járat elvontatásához egy dízelmozdonyt küldtek, amit el is távolítottak az útból, azonban elárulták, hogy a felsővezetékek helyreállítása akár vasárnap délelőttig is eltarthat - ennél fogva a forgalomkorlátozások is.

Nem csak ezen a szakaszon szólt bele a vonatközlekedésbe a vihar:

vasárnapra virradó éjszaka a Zalaszentjakab-Zalakomár-Nagyrécse szakaszon több helyen szintén fakidőlés miatt szakadt le a felsővezeték, aminek a helyreállítása a szintén a délelőtti órákig elhúzódhat:

- Ezért hajnaltól Balatonszentgyörgy és Nagykanizsa között pótlóbuszok közlekednek. Az átszállások miatt a nagykanizsai vonalon 30-40 perccel megnőhet a menetidő

- figyelmeztetett közösségi oldalán a Mávinform.

A balatoni térségben hazautazó utas elmesélte: hosszú ideig ücsörögtek a sötét szerelvényen:

Jó darabig ültünk ott sötétben, amíg elindultunk, többórás késéssel értem haza. De nem volt mit tenni, muszáj volt megvárni, míg eltakarítják a fát az útból, addig viszont egyhelyben álltunk. De a vihar sajnos ilyen

- mesélte lapunknak egy férfi.