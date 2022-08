Apjának, sőt, nagyapjának nézik a fiatal lány pasiját

35 év korkülönbség még akkor is sok, ha az idősebbik fél fiatalos mind megjelenésében, mind életvitelében. Az Új-Zélandon élő, 22 éves Brightnye Quayle szerelme, James azonban kifejezetten nagypapás megjelenésű, így nem hogy lefelé, de még felfelé tornássza a köztük lévő eltérést. Ennek ellenére a pár kitart amellett: kapcsolatuk őszinte, és nem érdekli őket, hogy mit szólnak mások. Sőt: egy TikTok-csatornát is létrehoztak, mely a nevében is hirdeti: itt bizony egy olyan pár szerelmét ismerhetjük meg, akiket nem két-három év választ el.

Természetesen sok kommentelő szerint Brightnye-nek apakomplexusa van, míg más szerint egyszerűen aranyásó, a férfinak, aki ránézésre a nagyapja is lehetne, pedig biztos van egy csomó pénze. Ráadásul a nő még húzza is követőit: alkalmanként olyanokat ír ki például, hogy nem is sok az a 35 év korkülönbség, ha a párja nem néz ki 57-nek, csak 29-nek. Erre természetesen még többen nekiestek, feltéve a jogos kérdést: nincs szüksége egy szemüvegre, ha párját 29-nek nézi?

Brightnye és James egyébként egy kaszinóban ismerkedett meg, teljesen véletlenül, és 14 hónapja vannak együtt. És hogy meddig lesznek még? Nos, ez a jövő zenéje.

