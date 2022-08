Amikor először találkoztam a leendő feleségemmel, én 19 voltam, ő pedig csecsemő

Gyakran a fiatal nő édesapjának hiszik a férjét, ők azonban nem érzik furcsának a közel két évtizednyi korkülönbséget. Igaz, amikor kiderült, hogy gyermekkorukban találkoztak (illetve az akkor 19 éves férfi találkozott a csecsemőkorú nővel), picit kínosnak érezték a felfedezést, de végül csak egy jót nevettek rajta.

Az életkor csak egy szám – mondja a korkülönbséggel élő szerelmespár

Az angliai Staffordban élő Rich Foetu Tomkinson élete 48. évét tapossa, míg felesége, Evie nem több 29-nél. Érhető, hogy sokan ferde szemmel néznek rájuk. Valójában ők maguk sem adtak sok esélyt a kapcsolatnak, amikor 2018 nyarán egy bárban találkoztak, ahol Evie dolgozott. Végül mégis szerelem szövődött köztük, amit ősszel már képtelenek voltak tagadni. 2019 februárjában összeköltöztek, hamarosan pedig a lánykérés is megtörtént. Sajnos azonban azesküvőre idén nyárig kellett várniuk a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásoknak köszönhetően.

Rich és Evie végül idén nyáron házasodtak össze Fotó: Rich Foetu Tomkinson / SWNS

A pár azonban most duplán is boldog: nem csak kimondhatták végre a boldogító igent, de közös gyermekük is lesz.

– Az életkor csak egy szám számunkra. Nem választhatod meg, kivel esel szerelembe. Néztek már többször Evie apjának, de a legtöbb ember látja, miért passzolunk. A 19 év korkülönbség egy cseppet sem zavar már minket. Életem legjobb napja volt, amikor hozzámehettem – magyarázta a férfi a Daily Starnak, hozzátéve: azért volt egy elég vicces eset. Amikor ugyanis neje édesanyjával beszélgetett – aki mindössze öt évvel idősebb nála – kiderült, hogy valójában nem 2018-ban, a bárban pillantotta meg először Evie-t. Évtizedekkel korábban ugyanis egy utcában laktak, így a 19 éves Rich gyakran láthatta a baba Evie-t anyukájával az utcán.