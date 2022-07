Rezsicsökkentés: Tízszeresére emelkedett a napelemek iránti kereslet

Nyilvánvalóan az érdeklődés erősen összefügg az új rezsicsökkentés rendelettel, hiszen mindenki olyan módszerek után kutat, amivel csökkentheti a fogyasztását. A lapunknak nyilatkozó szakember, Somogyi Máté, elmondta, mire számíthat az, aki most szeretne napelemre váltani.

– A megtérülési idő leginkább az egyén fogyasztási szokásaitól függ, illetve számításba kell venni a családi támogatást is. Jelenleg a rezsicsökkentés bejelentése óta tízszeresére emelkedett a napelemek iránti igény. Nehéz ezt előre megjósolni, de a jelenlegi körülményeket összevetve körülbelül 3 és 5 év között térül meg az ebbe belefektetett összeg - mondja a Profiszolár értékesítési vezetője.

Nagyon fontos azonban, hogy mielőtt belevágnánk van pár fontos dolog, amit érdemes átgondolni.

Nagy a kereslet a napelemek iránt Fotó: Shutterstock

Az első dolog amit fontos tisztázni, hogy mire is szeretnénk használni a napelemeket. Egy napelemes rendszert nyilvánvalóan a villanyszámla csökkentése, kiváltása miatt szokták telepíteni. Viszont kevésbé ismert, hogy akár a fűtés is kiváltható napelemes rendszerrel. Mégpedig úgy, hogy számtalan elektromos fűtési mód létezik amellyel biztonságosan felfűthető a ház. Ilyenek például a klímával, infrapanellel, norvég panellel történő fűtés, ugyanis ezekhez a berendezésekhez is méretezhető a napelemes rendszer.

A másik nagyon fontos tényező, a rendszer elhelyezése. Leggyakoribb területi elhelyezés a tetőszerkezetre történik. Itt meg kell vizsgálni a tető alkalmasságát, a tetőfelület nagyságát, mennyi napelem helyezhető el rajta. Tetőn történő telepítésnél meg kell nézni, van-e déli tájolású felület, ahol elhelyezhetőek a napelemek. Van lehetőség földön történő elhelyezésre is, ezt olyan esetekben érdemes fontolóra venni, amikor sok terület áll rendelkezésre a földön, nem foglalja el például az egész kertet a rendszer.

Leggyakoribb területi elhelyezés a tetőszerkezetre történik. Itt meg kell vizsgálni a tető alkalmasságát, a tetőfelület nagyságát, mennyi napelem helyezhető el rajta Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Lakossági szinten a napelemes rendszerek millió forintos tételeknek tekinthetők. Kevésbé elterjedt viszont, hogy lehetőség van egy 0% kamatú hitel felvételére, mellyel nincs szükség arra, hogy azonnal kifizessük a napelemes rendszert. Sokan tartanak attól, hogy hitelt kelljen felvenni, de érdemes belegondolni, hogy a napelemes rendszer telepítése teljesen képes kinullázni a villanyszámlát. Így a havi magas számlák helyett kevesebb összeget kell költeni a felvett hitelre, ezzel is már spórolva. Továbbá 5-10 éven belül teljesen kifizetésre kerül a hitel, melyen nincsen kamat, és ezután még a hitelt sem kell fizetni, a rendszer maga pedig teljesen ingyenesen működik. Nem mellesleg a ház értékét is nagyban növeli a megújuló energiát használó rendszer telepítése.

Fontos megjegyezni, hogy a napelemrendszer telepítése nem egyik napról a másikra történik. Igénylést követően minimum 3 hónap az adminisztrációs átfutási idő, ami a megnövekedett kereslet mellett több időt is igénybe vehet - teszi hozzá a szakember.

Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a nem megfelelően kiépített rendszerek tűzveszélyesek. Ezért ha nem profi kivitelezőt választasz arra, hogy házadat felszereljék megújuló energiával, nem csak a pénzt pazarolja el, de az életével is játszik.