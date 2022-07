Pécs lesz hétvégén a világ fényfővárosa

Négy napra ismét Pécs lesz a világ fényfővárosa: július 7–10. között rendezik meg a VI. Zsolnay Fényfesztivált. Az ország első és egyetlen fényfesztiváljára százezer látogatót várnak és mintegy 120 programmal készülnek a szervezők. Világhírű fényművészek mutatják be munkájuk legizgalmasabb darabjait a látogatóknak, akik olyan kuriózumokat is kipróbálhatnak, mint a fénnyel teniszezés, a fénygraffiti készítés és a fényóceánba merülés – mindezt ingyenesen! - írja a Ripost.

Elmerülhetünk a fénytengerben. Fotó: Zsolnai Negyed



Megelevenedett fantáziavilággá válik a pécsi belváros, összesen 19 helyszínen láthatók szemkápráztató látványosságok, ezek alkotják a Fény Útját.

A világ legnagyobb fényfesztiváljait járta be az elmúlt évek során, most az Árkád Pécs Bevásárlóközpontba érkezik az angol Squidsoup csapatának Submergence (Alámerülés) című hatalmas, magával ragadó alkotása. A közönség belesétálhat a műbe, miközben teljesen körülveszi a dinamikus fényinstalláció. A több mint 5.000 fénypontból álló alkotás az óceánba való alámerülés érzetét kelti.

Halálának 25. évfordulóján Pécs világhírű szülötte, Victor Vasarely munkássága előtt két alkotás fog tisztelegni. Vasarely képi világát továbbgondolva „szőnek fényszőnyeget” a Janus Pannonius utcában a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának diákjai. A másik alkotás egy Vasarely-ihlette interaktív favetítés lesz a Csontváry Múzeummal szemben.

A Zsolnay család a 20. század elején teniszpályát építtetett a Barbakán-árokba, idén ez fog újra megelevenedni, ahol a látogatók fény segítségével játszhatnak teniszmeccseket.

A Kossuth térre érkezik a francia Antonin Fourneau interaktív alkotása, a Waterlight Graffiti. Itt egy nyolc méter széles LED falon, víz segítségével készíthetünk fénygraffitiket.

Fényfestés ragyogja be Pécs ikonikus tereit, épületeit, mint a Dzsámi, a Jókai tér vagy a Pécsi Nemzeti Színház, de emellett fényköntöst kapnak olyan új helyszínek is, mint az új Pécsi Vásárcsarnok vagy az Árkád parkjának játszótere, ami UV színekben fog pompázni.

Pár hete nyitott újra a Jakováli Hasszán Dzsámi, az épület belső kupolájának és falainak fényfestése extra karszalaggal látható, csakúgy, mint a Civil Közösségek Háza, ahol két magyar fényművész, Battha Gáspár és Mátrai Erik egy-egy munkájával találkozhat a közönség.

Különleges hangulatúvá válnak az épületek is. Fotó: Zsolnay Negyed

A fesztivál rangját egy nemzetközi, pénzdíjazásos fényfestőverseny emeli. A Zsolnay Light Art fényfestőverseny során a Székesegyház monumentális homlokzatát keltik életre a világ legjobb fényművészei háromdimenziós, mozgó fényalkotásokkal. Az idei verseny témája az egyensúly. A válogatás befejeződött, az előzsűri kiválasztotta a döntőbe jutott 5 alkotást, ami látható lesz a fesztiválon. A világ minden tájáról érkeztek nevezések, végül egy magyar, egy francia, egy spanyol, egy német és egy thaiföldi alkotó került a legjobbak közé.

A Zsolnay Fényfesztivál különlegessége, hogy nemcsak sötétedés után, hanem napközben is kínál élményeket, ilyenkor elbűvölő nemzetközi utcaszínházi programok szórakoztatják a látogatókat. Chiléből egy utánozhatatlan utcai bohóc, Argentínából légtornász-akrobaták és egy bűvész-zsonglőr, Olaszorszából buborékcirkusz, Franciaországból pedig egy újcirkuszi előadás érkezik, de magyar művészek tűzzsonglőr előadásait is láthatjuk.

Napközben mutatványosok szórakoztatják a közönséget. Fotó: Marco Viola

A Széchenyi téren a svájci Panorama Kino Theatre társulat pécsi és budapesti színészekkel kiegészülve különleges, 360 fokban forgó mozit épít fel, ahol a szélesvásznú kép az utca, a filmsztárok pedig a színészek mellett a fesztivál látogatói lesznek. Pécsi művészek varieté műsorát is láthatjuk, és ha mindezek után kedvet kapnánk hozzá, hogy mi is kipróbáljuk magunkat, erre is lehetőség lesz a cirkusziskolában.

A zenei programok érdekessége, hogy a fesztiválon kizárólag olyan zenei élményekkel találkozhatnak a látogatók, amelyekben hangsúlyosan jelen van a vizualitás. A látványos koncertek és dj szettek éjszakába nyúló szórakozási lehetőséget kínálnak, fellép a Decolonize Your Mind Society, a Freakin’ Disco Kamaraelektronika, a Zagar, a Siblicity, a lengyel audiovizuális művész Ari Dykier, Dj dork és Bernathy Zsiga is.

A kiegészítő programok is sok izgalmat rejtenek. A Fénybütyköldében mindenki maga készíthet világító ékszereket és emléktárgyakat.

Minden évben „fénynagykövetek” érkeznek a fesztiválra, idén Lengyelországot látjuk vendégül. Ennek keretében lengyel fényalkotás és audiovizuális koncert is gazdagítja a programkínálatot, és szakmai beszélgetésre is sor kerül a lengyel fényművészet képviselőivel.

A fesztivál idén túlmutat a belvároson: a Zsolnay Kulturális Negyed nappali fényprogramokkal várja a látogatókat.

További információ: www.fenyfesztival.hu

Ha szeretnél belekóstolni a tavalyi fesztivál hangulatába, indítsd el a videót!