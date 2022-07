Megválasztották az Év Fagylaltját, mutatjuk, melyik lett az

A legendás Bikini-sláger szerint „Nyalni csak úgy lehet, ha élvezzük az ízeket”, ezt pedig a cukrászok komolyan veszik. Az ő ernyőszervezetük, a Magyar Cukrász Ipartestület tavasszal hirdette meg ismét az Év Fagylaltja versenyt. A megmérettetésen komoly kritériumoknak kellett megfelelni.

– A verseny célja a klasszikus és hagyományos jó minőségű kézműves fagylalt népszerűsítése. A versenyfagylaltok csak természetes alap- és járulékos anyagokkal készülnek, melyek kizárólag saját készítésű öntetekkel, variegátókkal (a fagyik tégelyben való dekorálására használt alapanyag) ízesíthetők és díszíthetők – fogalmaztak a szervezők. A hagyományos mellett a mentes kategóriát is meghirdették, ahol hozzáadott cukrot, valamint glutént, laktózt és tejfehérjét nem tartalmazó fagyik versengtek.

Dobó Norbert büszkén pózol győztes fagyijával, a Szőke Zserbóval Fotó: Bors

A 18 tagú zsűri – melyben a szakma mellett helyet foglalt többek között Vajda Luca, a Konyhafőnök döntőse is – végül a Szőke Zserbót választotta a 2022-es Év Fagylaltjává. A díjat ráadásul az a Dobó Norbert nyerte el, aki három éven belül másodszor hódította el a hatalmas vándorkupát és az azzal járó elismerést.

– Fantasztikus érzés, nem gondoltam volna, hogy nyerni fogok – kezdte a Borsnak szerényen a Füredi Fagyizó cukrásza, aki azt is elárulta, hogy lehet szőke a zserbó.

Ahogy a klasszikus süteményben, úgy a fagylaltban is a dió és a baracklekvár íze dominál Fotó: Bors

– Ahogy a klasszikus süteményben, úgy a fagylaltban is a dió és a baracklekvár íze dominál, azonban én pekándiót adtam hozzá és az étcsokit karamellizált fehércsokoládéra cseréltem le. Ezt hívjuk mi a szakmában szőke csokinak, és tulajdonképpen ettől lett szőke a zserbó is – avatott be a kulisszatitkokba a győztes fagylaltmester. Dobó Norbert szerint mindig fontos a megújulás, az új ízek kikísérletezése, emellett arra is törekszik, hogy olyan fagylaltot találjon ki, amely minden cukrászdában, fagyizóban előállítható.