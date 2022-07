Borúsan néznek a meggyszezon elé a háziasszonyok, kevés és kicsi az idei termés

Az első fajtával, az Érdi bőtermő meggyel már javában zajlik az idei szezonja a csonthéjas gyümölcsnek, de a gazdák szerint 10 év távlatában sem volt ilyen rossz termés. Leginkább az eső hiánya tett be a meggynek, emiatt kevés és kicsi szemekre lehet csak számítani, ami rossz hír a háziasszonyoknak is. Annyira rossz a termés, hogy a megfelelő méretű meggy után kapkodni fognak a vásárlók, ami azt is jelenti, hogy többet elkérhetnek a kereskedők, mint amire az utóbbi években volt példa.

Beindult a meggyszezon

Bár közel egyhetes időeltérés van az ország különböző részei között: míg Dél-Dunántúlon, Pest és Bács-Kiskun megyében néhány napon belül be is fejeződik az Érdi bőtermő betakarítása, addig az északi és észak-keleti termőtájakon komolyabb mennyiségekkel még csak most kezdődik. Ám az már most látszik, hogy gondok lesznek, az Érdi bőtermő a hazai meggytermés 20-25%-át adja, így – a betakarítható mennyiségek alapján – jelenleg kb. a szezon 10-15%-a lehet mögöttünk. Az előzetes becslés sem volt derűs, de annyira nem esett eső, hogy még a várakozásoknál is rosszabb a termés - írta a Fruitveb.

Annyira kicsik a szemek, hogy még meggylének se jók Fotó: Shutterstock

Hiába bőtermő, idén nem lesz az

A tartós kánikula miatt a meggynél előfordul, hogy egyszerűen rásül a fára, így a termés nagy része tönkremegy, mivel növekedés helyett megállnak, és összeszáradnak a szemek. Bár a szakemberek szerint nagyrészt eléri a 18 mm átmérőt a szemek nagysága, ez inkább csak a feldolgozóiparnak kedvez, háziasszonyoknak kevésbé. Minél kisebb egy szem, annál nehezebb magozni, és lekvárnak, befőttnek eltenni a meggyet. Ráadásul a magyar meggytermés kb. 60-70%-át adó és a meggybefőtt-gyártás alapját képező fürtös meggyeknél (Debreceni bőtermő, Újfehértói fürtös, Kántorjánosi, Petri, Éva) ketté szakadt az ország. A Dunántúl nagyobb részén megfelelő a méret, ám keleten ennél rosszabb a helyet, ami azt jelenti, hogy az ország termőterületének háromnegyed részén olyan pici lesz a meggy, hogy azt szinte lehetetlen felhasználni.

A meggybefőttel lesznek gondok

A lehető legrosszabb következhet be a szakemberek szerint, amire az elmúlt tíz évben nem volt példa, mégpedig az, hogy a termés fele felhasználhatatlan lesz a hűtő- és konzervipar számára. Az apró meggyet a léipar sem tudja hasznosítani, ha túl sokat kellene feldolgoznia. Még volna lehetőség, a pálinka-gyártás számára, de számukra pedig a minőség okoz gondot. Vagyis a gazdák attól tartanak, hogy a termés egy része rajtuk marad, nem tudnak vele mit kezdeni. Sőt, már így is áron alul tudják csak eladni terméküket. Így várhatóan idén, ha megfelelő méretű meggyet akarunk befőzni, azt csak a szokásosnál drágábban tehetjük majd meg.