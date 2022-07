Hét éve szeli a habokat a Balatonon a Badacsony

A hajó parancsnoka egyenesen a kapitányi hídon elterülő „emeleti” helyiségben várta a Bors munkatársait, akiket kellemes meglepetés ért a nyári hőségben: a körben ablakos, üvegházszerű fülkében gőzerővel tombolt a légkondi.

– Máshogy képtelenség lenne itt kibírni, ezt a kabint ugyanis folyamatosan tűzi a nap – kezdte beszélgetést a hajóparancsnok, Peizer Szabolcs, azaz a Badacsony nevű katamarán első embere.

Peizer Szabolcs immár 31. éve tevékenykedik a Balatoni Hajózási Részvénytársaság berkeiben (Fotó: Bánkúti Sándor)

Én balatonföldvári vagyok, ezért esténként hazajárok, de a sümegi, vagy éppen a somogyvári kollégám egész héten a fedélzeten van, csak hétvégére utazik haza

– magyarázta a kapitány, aki munkatársaival, sőt családtagjaival már jól berendezkedett az idei 3 és fél hónapos szezonra.

Az egész család életét átszövi a hajózás

– Mi egy amolyan igazi hajós család vagyunk: a 17 éves lányom a siófoki állomás pénztárában végez diákmunkát, a feleségem pedig egy hajózástörténeti kiállításon dolgozik – fejtette ki az 500 lóerős dízel szörnyeteget immáron 7 éve mozgató 50 éves férfi, aki nem mellesleg 31. éve tevékenykedik a Balatoni Hajózási Részvénytársaság berkeiben.

A híres katamarán közkedvelt az utasok körében (Fotó: Anka Péter)

A Lékai János hajózási szakközépiskolában végeztem mint hajós-technikus, másnap pedig már munkába is álltam a vállalatnál, igaz, kezdetben még a tengerekre vágytam, hogy világot is láthassak

– emlékszik vissza a rendszerváltás időszakára Szabolcs, hozzátéve, hogy a hajók akkoriban álltak, a Balaton viszont ugyanúgy ment, ezért ő itt „kötött ki”.

– Sohasem bántam meg az elmúlt 3 évtized egyetlen percét sem: a ranglétrát végigjárva voltam én matróz, gépkezelő matróz, gépész és kormányos is, ráadásul nem mindjárt ekkora hajón, hanem először egy kicsi, majd egy nagyobb járművön – ecsetelte a parancsnok, aki az egyelőre még csak megépítendő még nagyobb hajója híján kénytelen beérni a jelenlegi 29 méteressel, amit nem mellesleg a szíve csücskének tart.

A katamaránt két darab, egyenként 250 lóerős dízelmotor hajtja (Fotó: Bánkúti Sándor)

„Úgy kell szeretni őket, mint egy asszonyt”

– Nekem olyannyira ez a mindenem, hogy ahogyan mondani szoktam: ha dolgozni megyek, voltaképpen otthonról jövök haza – érzékenyült el a kapitány, aki kicsit mindig a melóban hagyja szívét „Földvár felé félúton”.

Ezeket a gépeket muszáj is szeretni, anélkül ugyanis nem mennek: cirógatni és becézgetni kell őket, mint egy asszonyt

– mesélte Szabolcs, aki szerint egyáltalán nem véletlen, hogy az angolszász nyelvterületeken a hajók mindig nőneműek, éppen ezért ő nem is tárgyként tekint munkaeszközére. – Ezek meghálálják a törődést, vagyis szeretni kell őket – tette hozzá a parancsnok, aki mindezek ellenére, vagy éppen ezek miatt megköveteli, hogy bizonyos fokon minden egyes munkatársa értsen a hajó vezetéséhez, tehát a legegyszerűbb matróz is.

Az eső sem lehet akadálya egy kellemes hajózásnak, hiszen van zárt terem is a hajón (Fotó: Bánkúti Sándor)

Egyenesen kormányozni a hajót, vagyis tartani az irányt mindenkinek muszáj a vezetésem alatt, de van olyan kollégám, aki már be is tolat vele, ha úgy hozná a szükség

– magyarázta Szabolcs, akinek alkalomadtán kénytelen-kelletlen muszáj elhagynia a kapitányi fülkét, na persze nem egy viharban.

Néha meggyűlik a baja az ittas utasokkal

– Olyankor azért repül minden, ha úgy van: legutóbb a tévém szállt neki a falnak, de ez még mindig jóval kisebb gond egyes utasoknál, rajtuk kívül ugyanis még semmi más nem jelentett problémát a praxisomban – vallott őszintén a férfi, aki nem kizárólag az általuk üzemeltetett bulihajó közönségére célzott. – Már a hajó nevében is benne van a célállomás (Badacsony), ahol sokan feltankolnak a hegy levéből, és rendre akad olyan, akivel probléma is van, de azért van rajtunk egyenruha, hogy minden ilyesmit úriemberekként kezeljünk, részletekbe pedig éppen ezért nem is bonyolódnék – zárta rövidre a részeg balhézókat illető gondolatmenetet a kapitány.

A Badacsony fedélzete bulinak, gyerek- és sportprogramoknak is kiváló (Fotó: Anka Péter)

Fesztivál DJ-k bulija és gyerekkalózkodás is belefér

Azonban Szabolcs azt is kiemelte:

természetesen utasok nélkül ők sem lehettek volna a pandémia egyértelmű győztesei.

– Mert amit minden család megcsinál a Balatonnál az nem más, mint hogy eszik, iszik, fürdik, meg hajózik – jelentette ki Szabolcs, aki már csak azért megy le félve a leánybúcsúk közönségét köszönteni, nehogy újra chippendale táncosnak nézzék...

A menetrend szerinti járat nem mellesleg legutóbb a Balaton Soundon szolgálatot teljesítve a fesztivál sztár DJ-inek adott otthont, de fedélzete szinte mindenre alkalmas a kalózos gyerekprogramtól kezdve, a pezsgőzéssel egybekötött egy órás naplemente túrán át, a 3 órás fedélzeten való spinning-edzésen keresztül, egészen a 2-300 embert éjfélig szórakoztató bulijáratig, ahová a legendárium szerint mindig az unokák rángatják el a nagypapát.