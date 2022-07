Két évtizedes rekord dől meg a hétvégén, 30 fokos lehet a Balaton

A kánikula következményeként fürdéshez ideálissá vált a legnagyobb magyarországi tó vize, ami már most majdnem mindenhol meghaladja a 25° C fokot, ami a tartós melegben csak tovább fokozódhat. Az előrejelzések szerint az elkövetkező napokban a Balaton vize akár a 30° C fokot is meghaladhatja, ezzel pedig megdőlhet a 2003-as rekord.