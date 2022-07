Füstölt az orsó és a keszeg a Dunán

Bár sok horgász számára „lebecsült” hal a keszeg, hiszen kisebb, mint a ponty, és a fárasztása sem túl élvezetes, mert hamar megadja magát, mégis az első pecaélmények általában ehhez a fajtához köthetők. Az „egyébhalak” között pedig kiemelkedik a dévér, amely a legnagyobbra növő keszegféle, nem ritkák a 4-5 kilós példányok sem. Arról nem is beszélve, hogy paprikás lisztben kisütve, mennyei. Ám ezúttal, máshogy készítettük el a kifogott halakat.

Pecára fel!

A Bors horgászcsapata abból a célból látogatott el a Dunára, hogy megfogja a füstölt keszeghez az alapanyagot. Kollégánk rendszeresen jár ki a budapesti Gubacsi hídhoz, ahol kis túlzással nincs olyan nap, hogy ne akadna a horgára egy-egy szép példány.

Már hajnali 4-kor kint voltunk a parton, hogy legyen helyünk a budapesti Gubacsi híd lábánálFotó: Gigor Csaba

Hajnali négykor már a parton szereltük össze botjainkat. Muszáj volt korán kelni, ugyanis ez a szakasz nagyon népszerű a pecások körében, így aki nem érkezik időben, annak nem lesz helye. Hogy minél eredményesebbek legyünk, egy profi horgász, Jakubecz Kálmán segítségét kértük, aki rendszeresen jár keszegezni a Dunára.

– A keszegek táplálkozása és élőhelye gyakorlatilag ugyanaz, mint a pontyoké. Kell hozzá egy jó hely és egy remekül eltalált etetőanyag, no és persze az időzítés is nagyon fontos. Csalinak az örök klasszikust, csontit használok, valamint az apróbb, édesebb, lebegő csemegék is nagyon hatásosak. A július kiválóan alkalmas arra, hogy sok és nagy keszegeket zsákmányoljunk. A termetesebb példányokat elsősorban a kora reggeli, illetve az esti órákban lehet megfogni – mondta a Borsnak a Dunai Horgászok pecása.

Az erős szél sem szegte kedvünketFotó: Gigor Csaba

Megjött a kapókedv

Sajnos az idő nem volt kegyes hozzánk, végig erős szél tombolt a parton, ráadásul időnként az eső is lecsapott ránk, ezért a sikeresnek számító hajnali órák kapás nélkül teltek el. A gyakori frissítésnek, ráetetésnek, no és a felszakadozó felhőzetnek köszönhetően kezdett megjönni a halak kapókedve, így dél után nem sokkal az első keszegünket tarthattuk a kezünkben. Érezték a kopoltyúsok, hogy ebédidő van, ugyanis a következő másfél órában még négyet sikerült horogra csalnunk. Örömmel nyugtáztuk, nem kell a boltban megvenni a halat, ekkora mennyiség már elég ahhoz, hogy két ember jóllakjon a füstölt finomságból. Igaz, ezúttal elmaradtak a termetesebb példányok, ám a 30-50 deka közötti keszegből készülnek a legjobb ételek.

Ebédidőben jelentkeztek a halak, sajnos termetesebb példányt nem sikerült fognunkFotó: Gigor Csaba

Kedvelik a horgászok

Jakubecz Kálmán az elmúlt időben azt tapasztalta, nemcsak a Bors horgászcsapata szeret erre a halfajra pecázni, hanem egyre többen ülnek ki kifejezetten azért a Duna partjára, hogy horogra csalják a méretes dévéreket.

Négykilós példány volt Jakubecz Kálmán legnagyobb dévérje Fotó: Bors

– A horgászok többsége minél nagyobb kopoltyúst szeretne horogra csalni. Ez a dévérekkel sincs másképp. A Duna pedig tökéletesen alkalmas erre, hiszen nem ritkák a 4-5 kilós példányok sem, az már más kérdés, hogy ezeket nagyon nehéz megfogni – tette hozzá Kálmán, akinek a legnagyobb dévére négy kilót nyomott. – Nekem ez a kedvenc halfajom. Még úgy is hatalmas élményt nyújt egy ekkora példány megfogása, hogy nem tépi meg a botom.