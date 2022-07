Elképesztő számok! 24 óra alatt 3890-szer riasztották a mentőket a hőség miatt

Az elhúzódó extrém időjárás alaposan igénybe veszi az embereket. Legnagyobb veszélyben az idősek és a kisgyermekek, valamint a a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők vannak. Az Országos Mentőszolgálat országszerte teljes erővel dolgozik, csak az elmúlt 24 órában (péntek reggelig) 3890 esetben riasztották őket.

Győrfi Pál figyelmeztet mindenkit: vigyázzunk egymásra a kánikulában Fotó: Bors

Ebben az elhúzódó hőségben nagyjából 10 százalékkal nőtt az esetszám. Felkészültünk rá, hogy ez a szám még nőhet a következő napokban – árulta el a Bors kérésére Győrfi Pál, az OMSZ sajtószóvivője. – Az extrém időjárás nem csak az idős, beteg szervezeteket viseli meg nagyon, ájult fiatalokhoz is riasztották bajtársainkat. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az izzadás okozta folyadék és ásványvesztést pótolni kell, egy felnőttnek 4-5 liter víz, legfőképp ásványvízre van szüksége. Szintén fontos, hogy a szomjúságérzés átfordulhat bennünk éhségre vagy fáradtságra, álmosságra, ezért akkor is igyunk vizet, ha nem vagyunk szomjasak. És arra is különösen figyelni kell, hogy a gyerekek igyanak eleget, és még lehúzott ablaknál sem hagyjuk az autóban őket, pár perc alatt életveszélyes állapotba kerülhetnek.

Igyunk sok folyadékot, elsősorban vizet Fotó: Ádám János

Arra is kíváncsiak voltunk, hogyan vigyáznak a kollégáikra.

– Szerencsére most már minden autónk klímás. De nehezített körülmények közt, mondjuk a napon egy beteget 40 percig újraéleszteni nagy kihívás, a riasztott bajtársak nem tudnak közben vizet inni – folytatta. – De az autóban van védőital számukra, és amikor a bázisra visszaérnek, vagy a beteget beviszik a kórházba, meg tudnak pihenni a légkondis helyiségekben.