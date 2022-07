Egyre népszerűbb a SUP Magyaroszágon is, mutatjuk miért

A hetvenes évek egyik ismert rajzfilmjében, a Mézga család távoli rokonuk, MZ/X segítségével egy hároméltű, föld-levegő-víz autóval utaztak messzi ismerősük esküvőjére. A családfő, Géza szó szerint mindenen áthajtott, majd amikor a legnagyobb akadály, egy hatalmas tó került elé, pillanatok alatt kijátszotta. Ekkor felesége, Paula hirtelen felsikoltott: „Gézaaaa, behajtasz a Balatonba?”. Nos, vízi autóktól nem kell félnünk a hazai tavakban, de aki éles szemmel jár fürdeni, az kiszúrhatta, hogy vízibiciklikből egyre kevesebbet, kajakokból és SUP-okból viszont egyre többet használnak a strandolók.

Egyszerűen nem térül meg

Kétségtelen, hogy a vízibiciklikkel szemben teret nyernek a modern szörfdeszkák, azaz a SUP-ok. Vajon miért?

A kölcsönzők, ahogy mi is, még tartunk vízibicikliket. Azonban az új darabok annyira drágák, hogy egyszerűen nem éri meg megvenni őket, nagyon lassan térülnek meg.

Összehasonlításul: egy vízibicikli árából 4-5 SUP-deszkára is futja – kezdte a Borsnak Kis Norbert, a gárdonyi CrossWater vízisport kölcsönző tulajdonosa. A szakember véleménye szerint a régi járgányokat még használják, ameddig tudják az emberek, de újakkal biztos, hogy nem találkozunk már a vizeken. A kajak már más körbe tartozik, hiszen ez egész éves sporteszköz, ráadásul a népszerűsége szinte változatlan.

– Kétféle kajakot szoktak kölcsönözni. Az egyik, az úgynevezett sit-on-top, amibe jobban befolyik a víz, hogyha benne ül az ember. Hűvös időben, különösen télen erre fel szoktak szerelni egy olyan terelőelemet, ami megakadályozza a vízbefolyást. A másik fajta kajakra azt szoktuk mondani, hogy jobban „beül” a vízbe. Mindkettőt sokan kedvelik – fogalmazott a tulajdonos.

Fotó: Máté Krisztián

Gyerekek is könnyen használják

Jelenleg óriási felfutásban van az „állj fel és evezz” deszka, azaz a SUP, amely a „stand up paddle” szavak kezdőbetűiből alakult ki. Kis Norbert szerint a népszerűsége ellenére még mindig van, aki úgy megy kölcsönözni egy deszkát, hogy bakancslistás kívánságát teljesíti és életében először áll SUP-ra.

– A kezdőknek mindenképp olyan deszkát szoktunk ajánlani, amit nehezebben visz el a szél. Ez legtöbbször valamelyest rövidebb (330-350 cm) és szélesebb, mint a profiké. Ezen remekül meg tudják tanulni a SUP használatát. A profik hosszabb, nagyjából 380 centis deszkával szelik a habokat, ez jobb élményt nyújt számukra – magyarázta Kis Norbert. Az evezős deszka népszerűségét meglovagolva már a gyerekek számára is gyártanak SUP-okat. Ők 270-280 centis deszkával tudnak gyakorolni, akár már 7-8 éves kortól. Ahogy náluk, úgy a felnőtteknél is fontos, hogy az evezőlapát nagyjából embermagasságú legyen, s a kezükkel elérjék az evező tetejét.

Norbert szerint aki megteheti, az felfújható SUP-ot vesz, amit bárhova el tud vinni magával. A deszkákat normál használat mellett 3-4 évente cserélik, és azon kívül, hogy a nap kiszívja a színüket, nem lesz más bajuk. Kollégánk is kipróbálta a SUP-ozást, bár a nagy szél és a hullámok miatt nem voltak kedvezők a feltételek az állva evezéshez, de elsőre így is nagy élményt nyújtott kipróbálni ezt a sportot.

Fotó: Máté Krisztián

A hideg sem akadály

Sokan bele sem gondolunk, mi mindenre lehet használni egy SUP-ot. Ráadásul nem kell hozzá nagy meleg, de fontos a gyenge szél.

Meglepő, de télen, megfelelően felöltözve simán el lehet evezgetni a tavon. Tavaly karácsonykor azért késtem a családi ebédről, mert nyitva volt a kölcsönző, jöttek a fanatikusok a tóra

– mesélte Norbert, aki két különleges sportot is megmutatott nekünk, amit evezős deszkával lehet űzni.

– Az egyik ilyen a SUP-polo. Ez egy nagyon-nagyon jó játék, a SUP és a vízilabda ötvözete. Két csapat van bent a vízben, és a lényeg, hogy egy lyukas evezővel a labdát az ellenfél kapujába kell juttatni. Csapatépítő játéknak kiváló, ráadásul mindenki jól szórakozik, még azok is, akik a partról nézik az összecsapást – mondta a kölcsönző tulajdonosa.

– A másik a wing SUP-ozás, ahol egy winggel (ami talán egy szélfogóra hasonlít) fogjuk fel a szelet, és így siklunk a deszkán állva a vízen. Ehhez keskenyebb deszka jó, mint a normál SUP-ozáshoz – mutatta be ezt az egyedi sportot Kis Norbert.