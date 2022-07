Egy nap alatt elfogyott a tüzifa, alternatív fűtési módszerre váltanak az emberek

Folyamatosan csörög a telefon tüzéptelepeken, amióta a rezsicsökkentés módosítását bejelentették, illetve amióta kiderült: Európában energiaválság, így bizonytalanság van. Az emberek többsége igyekszik olyan alternatívát találni a helyzetre, amely hosszútávon olcsóbb fogyasztás biztosíthat.

Megnőtt a napelem, a kandalló és kályhavásárlások kereslete. Ezeket pedig fűteni kell valamivel. Sokan várólistára kerülnek, mert elfogyott a raktáron lévő tűzifa. Van olyan telep is, ahol a várólistát is lezárták majd, ugyanis van fa Magyarországon, de ellátáshiány van.

Egy nap alatt elfogyott a fa

– Csütörtök reggel indult a történet, péntekre nem maradt fánk – nyilatkozta a Metropolnak egy budapesti tüzéptelep vezetője, és nem csak ő járt így. Az általunk megkérdezettek egyhangúan azt nyilatkozták: elfogyott a fájuk. A kereslet megnövekedésével nem tudnak lépést tartani, kezelhetetlennek tartják a helyzetet. – Folyamatosan felvettem a telefont, és így is volt olyan nap, hogy 291 nem fogadott hívásom volt. Azóta is ez van, nem csappant a megkeresések száma – mondta a pomázi telep tulajdonosa.

Fotó: Csabai István

Nem fa, hanem ellátási hiány van egyelőre

Pap Gábor fakereskedő a Metropolnak elmondta:

- Most tízszerese a megrendelések száma, mint más évek azonos időszakában. Nem fahiány van, hanem ellátási hiány - kezdte a lapnak Pap Gábor fakereskedő. - Az erdészetekben folyamatos az emberhiány és a fatelepeken sincs elég ember. Ugyan az történik most, mint a covid elején a liszttel vécépapírral, cukorral. Mindenki vásárolni akar van olyan vevőm, aki eddig hobbi fűtő volt, csak karácsonykor gyújtotta be a kandallót, most három kocsival rendelt fát. Én úgy próbálom kezelni a helyzetet, hogy fejlesztem a telepem. Vettem még kocsit, a gépeket is fejlesztem, hogy növelni tudjam a mennyiséget. A vevők nagy rész azt mondja: Mindegy mikor, csak szállítsak neki. Volt olyan, aki fölhívott és azt mondta: jelenleg hat fatelep honlapja van nyitva a gépén, mindegyiket hívogatja és én voltam az egyetlen, aki felvette a telefont. Az én tanácsom az, hogy nyugodjanak meg az emberek, van elég fa, minél hamarabb adják le a rendelést és várjanak türelmesen a szállításra.

Fotó: Mészáros János

200 fős várólista van a legtöbb helyen

A kezelhetetlen rendelésmennyiséggel nem lehet mit kezdeni, és mivel hamar elfogyott a raktáron lévő fa, a szakemberek várólistát állítottak fel.

200 fős várólistát vettünk fel, de többet már nem merünk – mondta a neve elhallgatását kérő szakember. Mivel jelenleg nincs kitermelés, ezért megvárják az októbert, szerintük az lesz a szakítópróbája a helyzetnek, ugyanis akkor fog realizálódni minden. Vannak olyan helyek, ahol bár felvesznek várólistát, de nem ígérnek semmit, mert nem biztosak benne, hogy le tudják fedni ősszel a keresletet.

A távolság nem akadály, a szén is játszik

– Egyszerűen őrültek háza van! Mi budapesti cég vagyunk de Pécsről is hívtak már bennünket fa miatt, ahova nagyon magas lenne a szállítási költség, de ez sem számít már – mesélte az egyik megkérdezett tüzépes. Bár brutálisan megugrott az alternatív fűtésmódok keresése, a fővárosi telep szerint van, aki szénnel fog inkább fűteni: – Volt aki kiszámolta, hogy még úgyis jobban jön ki, ha szénnel fűti fel a házát, mintsem gázzal a túlfogyasztása miatt.