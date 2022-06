"Nem vagyok aranyásó, ez tényleg szerelem" - 33 évvel idősebb milliomosba szeretett bele a fiatal szőke lány

A 23 éves Allana Luke ragaszkodik ahhoz, hogy megtalálta az igaz szerelmet. Vőlegénye, az 56 éves milliomos Jeff Winn és a szőke szépség a második randijuk óta elválaszthatatlanok. A randin a férfi egy gyémánt fülbevalóval lepte meg a fiatal lányt, pedig akkor csak egy hete ismerték egymást.

„Tagadhatatlan, hogy Jeff sokkal idősebbnek tűnik nálam, ami miatt az emberek lesütik a szemüket, amikor meglátnak minket” – mondja. „Automatikusan azt feltételezik, hogy csak a pénze miatt vagyok vele. Nem hibáztatom őket, mert nekem is ez lenne az első gondolatom. De akkor is Jeffel lennék, ha elveszítené a házat és csődbe menne” - vallotta be Allana.

Amióta a pár 2020-ban megismerkedett, Allana kapott egy Audit a férfitól, egy több milliós Rolex karórát, designer táskákat és ruhákat, valamint körbeutazták már a világot. Mielőtt a lány beköltözött Jeff 11 hálószobás kastélyába, egy tanácsi lakásban lakott. De állítja, hajlandó lenne házassági szerződést aláírni, hogy bizonyítsa szerelmét.

Allana és Jeff a Tinderen találkoztak. A lány azt mondta, elege volt a saját korosztályából, ezért növelte a korhatárt az alkalmazásban.

„25-60 évesekre állítottam be, és másnap összefutottam Jeffel. A profilja késztetett arra, hogy megálljak, mert a fotóján a ház előtt áll. A leírása szerint most fejezte be a restaurálását, ezért úgy gondoltam, jó történet lenne elmesélni a barátoknak, még akkor is, ha nem jövünk össze.”

Allana már találkozott Jeff felnőtt gyerekeivel is. A lánya, Nina egyidős Allanával, a fia, Josh pedig 21 éves. Allana szerint jól kijönnek, Ninával gyakran együtt járnak bulizni is.

„Anyám rendkívül izgatott – mindig is azt akarta, hogy ilyen mesebeli életem legyen. Julia Robertshez hasonlít a Pretty Woman-ből. Jeff olyan kedves, könnyed és vicces. Nagyon nagylelkű, és szeret mindenkit boldoggá tenni maga körül" - áradozott a lány.