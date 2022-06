Lakatos Levente először árulta el, miért állt ki az emberek elé, mint M. Richárd unokatestvére

A Dózsa György úti halálos balesetért szabadságvesztésre ítélt M. Richárd május elején hunyt el, temetését pedig zárt körben tartották a Dunán, egyébként ugyanazon a napon, amikor Berki Krisztiánt is. Halála kapcsán igencsak meredek összeesküvés-elméletek láttak napvilágot, melyek miatt unokatestvére, az író-influenszer Lakatos Levente is hosszú poszt megírására kényszerült.

Levente most Palik Lászlóék vendégeként mesélt M. Richárdról. Mint elárulta: nem tartotta példaképének, ugyanakkor úgy véli, egy rendkívül racionális gondolkodású férfi volt, akinek már a gyerekkora is eléggé hányattatottan alakult. Levente az utóbbi időben sokat nyilatkozott M. Richárd kapcsán. Felmerült a kérdés: miért állt ki egy ennyire megosztó személy mellett, illeve eleve miért most állt ki, hogy ő M. Richárd unokatestvére.

– Nagyon sok az olyan információ, ami az emberekhez nem jutott el, ami árnyalná a képet. Azt sem tudják vele kapcsolatban például, hogy a bíróság a másik sofőrt is elítélte, csak ő felfüggesztettet kapott, hiszen nem volt büntetett előélete. De maga a a kiállásom azért történt, mert már korábban beszéltünk róla, amikor az első sztrókja bekövetkezett, hogy szükség lenne rá, de akkor én úgy voltam vele, hogy ameddig ő ki tudja magát fejezni, tud kommunikálni, addig én nem tolakodok bele a képbe – magyarázta Levente, hozzátéve: ő maga nem volt M. Richárd kapcsolattartója (csak a férfi élettársa, és annak fia), így nem tartotta vele a kapcsolatot, de volt róla szó, hogy leüljenek beszélni, hogy Richárd elmesélhesse, mik érik a rácsok mögött.

– Azért álltam ki, mert amikor a második agyvérzése bekövetkezett, ő már nem tudott kommunikálni – folytatta, hozzátéve: ő végülis azért állt ki, mert mind a debreceni kórház, mind a berettyóújfalui börtönkórház csak személyesen adott volna ki információkat a családnak, azaz folyamatosan ingázniuk kellett volna Budapestről.

Kinyíltak ajtók, amikor én előálltam, hogy én vagyok az unokaestvére és ilyen problémákba ütközünk – összegezte.

Gyerekként végignézte apja hűtlenségét

Lakatos Levente gyermekkora egyik traumatikus élményéről is mesélt. Elárulta, szülei apja hűtlensége miatt váltak el. A férfi azonban nem akármilyen körülmények közt csalta meg a párját.

– Miközben édesanyám dolgozott, ő otthon maradt velem, a beteg kisgyerekkel, és a szeretőjét oda hozta föl. A gyerekágy és a szülői ágy egy légtérben volt, tehát konkrétan az egészet végignéztem, ami ott történt.

Levente tisztázta: nem haragszik már az apjára, de nem tartják a kapcsolatot.

– Volt, amikor jött író-olvasó találkozóra, megjelent váratlanul, meg a metróaluljáróban odalépett hozzám, voltak ilyen szituációk, de nem tartjuk a kapcsolatot egymással.