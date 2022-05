Bizarr összeesküvés-elmélet látott napvilágot M. Richárd és Berki Krisztián temetése kapcsán

A Dózsa György úti gázolásért elítélt M. Richárd, valamint a korábbi Fradi-vezér 24 órán belül vesztette életét május elején. Ez megmásíthatatlan tény. Mivel haláluk szinte ugyanakkor történt, így nem meglepő, hogy a két férfinak – akik életükben ismerték egymást – a temetésük is egy napra esett, itt azonban véget is érnek a hasonlóságok. M. Richárd búcsúztatója szűk családi körben zajlott a Dunán, míg Berkié a Farkasréti temetőben, hatalmas médiafigyelem mellett.

Ennek ellenére egészen döbbenetes, milyen összeesküvés-elméletek születtek, melyek szerint "eleve gyanús" az egybeesés, így "egészen biztos, hogy M. Richárd nem halt meg" – a minden alapot nélkülöző teóriák szerint külföldre menekült.

M. Richárd unokatestvére, Lakatos Levente hosszú posztban kényszerült magyarázni, hogy mi az igazság. Szomorú, hogy egy gyászoló családtagnak még azt is bizonygatnia kell egy-két erősebb fantáziával megáldott ember miatt: valóban gyászol.

– Többen üzenetben a részvétüket, együttérzésüket fejezték ki, de nem maradtak el a sületlen összeesküvés-elméletes levelek sem... Szeretném mindenki figyelmét felhívni, hogy az életünk nem egy mozifilm. Regényíróként nekem is élénk a fantáziám – ezt éppen Ricsitől hallgattam a legtöbbször –, de így is elképeszt, amikor valaki azzal jön, hogy az unokatestvérem valójában nem hunyt el, hanem külföldre menekítették, ott éli világát. És őszintén szólva meg is rendít. Egyrészt azért, mert még mindig nem látjuk tisztán a halála körülményeit, az ahhoz vezető okokat, másrészt, mert a saját szememmel láttam a testét – kezdte az influenszer.

Az unokatestvérem volt az első halott, akit láttam, és elhihetitek nem volt felemelő érzés, örök életre belém égett. Aztán a konspirátorok azzal jönnek, hogy mivel nincs test, nem lehet bizonyítani a halálát. Hogyan gondolnák a bizonyítást? Halottfotóval? Ilyet természetesen akkor sem mutattunk volna, ha nem hamvasztással temetjük. Aztán felmerül, hogy miért nincs sírja?! Modern világot élünk, a temetkezési szokások is változnak, sokakat például hamvasztást követően “elszórnak”, a család a hajós temetés emellett döntött. És természetesen előkerült: “érdekes”, hogy a Berki Krisztiánnal egy napon temették… Miért lenne “érdekes”? Egy nap különbséggel hunytak el, gondolom Krisztiánt is boncolták, majd hamvasztották, ezek a procedúrák ennyi időbe telnek. Nincs ebben más összefüggés.