Sebesi Daniella: Táncosként többszörös országos bajnok voltam

Név: Sebesi Daniella

Lakhely: Pákozd

Életkor: 21

Magasság: 169 cm

Csillagjegy: Szűz

Kedvenc étel: carbonara spagetti

Kedvenc ital: epres limonádé

Kedvenc zene: Gorgo City – Nobody

Kedvenc parfüm: Calvin Klein Eternity

Sebesi Daniella vagyok, 21 éves és Pákozdon élek. Jelenleg a Fővárosi Nagycirkusz tánckarában táncolok. A tánc az, ami meghatározza az életem. Hat éves koromban kezdtem a latin társastáncot, és egy éve hagytam abba a versenyzést. Versenytáncosként kétszeres magyar bajnoki cím, és háromszoros országos bajnoki címem van. Voltam a TV2-nél a Dancing with the Stars-ban háttértáncos és onnan hívott a koreográfus a cirkuszba, ahol két műsorban is benne vagyok.

Tavaly már indultam egy szépségversenyen, ahol második lettem, és élveztem a versenyt. Emiatt indultam most a Tündérszépeken. Amikor megláttam a versenykiírást, azonnal beneveztem. A szüleimnek azonnal elmondtam, akik egyet értettek velem, és a cirkuszban is tudnak már róla.

A döntőbe jutásomnak nagyon örültem, és reménykedtem is benne. Szerencsém van, mert a mozgásommal nincs baj, és járok még személyi edzőhöz is, és vannak kardió edzéseim is, hogy az alakom tökéletesebb legyen. És persze a cirkuszban is van folyamatos edzés.

A versennyel lehetőségem lesz több szakmabelit megismerni a szépségiparból, akinek lényegesen több tapasztalata van. Találkozhatok fotósokkal, és kapcsolatokat lehet építeni. Érdekel a fotómodell pálya, az utóbbi időben elég sok fotózáson vettem részt és tetszik ez a világ.

Általában elegánsan öltözködöm, de hangulat függő, hogy mit veszek fel, ezért a sportos viselettel is jóban vagyok. Keveset vagyok a tükör előtt, én szeretem a természetességet. A smink elsősorban az előadásokhoz kell, utcára kimegyek anélkül is.

Ki legyen a Tündérszépek 2022 közönségdíjasa? Ide kattintva szavazhatsz!