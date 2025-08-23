„Egyetlen képernyőfotóval tönkretettem az unokatestvérem esküvőjét – még soha nem voltam ilyen büszke magamra”

Egy nő megosztotta történetét arról, hogyan sikerült egyetlen képernyőfotóval leállítania unokatestvére esküvőjét. Bár sokan úgy gondolják, jogosan tette, mások szerint túl messzire ment.

Egy szín miatt borult az esküvő Fotó: © Pixabay (képünk illusztráció)

Mint ismeretes, az egyik legalapvetőbb szabály, hogy egy esküvőn fehér ruhát kizárólag a menyasszony viselhet. Azonban az említett nő azt hitte, kivételt képez az unokatestvére lagzija, hiszen a meghívón kifejezetten az szerepelt: minden női vendég viseljen fehéret vagy nagyon világos pasztellszínt.

A nő – aki Redditen osztotta meg a történetét – így emlékezett vissza: „A leendő unokatestvérem személyesen adta át a meghívót, és rajta volt, hogy a nők fehéret vagy világos pasztellszínt hordjanak. Mikor rákérdeztem, azt mondta, hogy indiai esküvői videókból merített ihletet, és ő egy élénkpiros, földig érő szoknyás menyasszonyi ruhát fog viselni. De azt akarta, hogy minden nő vendég fehérben vagy pasztellben legyen, hogy együtt örülhessünk vele a menyasszonyság érzésének.” A nő azonban gyanakodott, ezért készített egy fotót a meghívóról, és üzenetben újra megkérdezte a menyasszonyt, valóban hordhat-e fehéret. Ekkor jelezte, hogy szívesen felvenné nagymamája esküvői ruháját, amelyet kislánykora óta ígértek neki a saját esküvőjére.

A menyasszony akkor is rábólintott – a nő pedig elmentette a beszélgetés képernyőképét. „A nagymamám még él, és mindig ragaszkodott hozzá, hogy majd én viselhessem a ruháját. Egyszerű, szerény darab, mert ő is egyszerű, szerény asszony volt, amikor férjhez ment” – mesélte a posztoló, amelyről a Mirorr írt.

Néhány nappal később azonban fordulat következett: a család nyilvánosan megszégyenítette őt a Facebookon, amiért állítólag „meg akarta sérteni a menyasszonyt azzal, hogy nagyi ruháját veszi fel”. Ekkor a nő közzétette a bizonyítékul szolgáló képernyőfotókat, amelyek tisztázták, hogy a menyasszony maga engedélyezte a fehér ruha viselését. Az eset következménye: az esküvő elmaradt, a vőlegény és a menyasszony szakítottak.

A nő hozzátette: „Kiderült, hogy a menyasszony már az első találkozásunk óta utált engem, csak mert fintorogtam, mikor bemutattak neki. Pedig csak meg voltam fázva, és nem akartam az arcába tüsszenteni. Úgy látszik, ez elég volt ahhoz, hogy három évig ne bírjon elviselni. Gratuláltam neki, majd letiltottam. Ennyi.”