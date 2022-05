Átterjedhet-e hazánkra a háború? Megszólalt a biztonságpolitikai szakértő

Szemtanúk látták, amint a rakéta átrepül a fejük felett Kárpátalján. Az emberek pánikba estek, hiszen korábban azt mondták a szakértők, hogy az Ukrajnát sújtó harci cselekmények túl messze vannak a magyarlakta résztől, és nem valószínű, hogy az orosz katonák bevonulnak Kárpátaljára. Kedden egy rakéta mégis berepült Volócra, és megsemmisített egy vasúti transzformátortelepet. A csapásban az előzetes adatok szerint senki sem sérült meg.

A Bors megkérdezte Nógrádi György biztonságpolitikai szakérőt, hogyan értelmezi a történteket.

Egy vasútállomás melletti transzformátortelepet ért a rakétatámadás, a magyar határtól körülbelül 100 kilométerre

– A háború nem terjedt át Kárpátaljára, hiszen csupán egyetlen vasúti központot ért a rakétatámadás. Az oroszok már korábban bejelentették, hogy minden nyugati fegyver, ahogy átlépi az ukrán határt, katonai célponttá válik. Az orosz hírszerzés észlelte, hogy milyen szállítmány érkezett Volócra, a hadsereg pedig nagy távolságból megsemmisítette azt – mondta a szakértő, és hozzátette: a háború nem terjedhet át Magyarországra.

Nógrádi György szerint biztonságban vagyunkFotó: Czimbal Gyula

– Hazánk katonákat is telepített az ukrán határra, hogy ellenőrizzék, ki jön be, és ha véletlenül katonai egységek lépnének át, a nemzetközi jognak megfelelően azonnal lefegyvereznék.Magyarország a NATO tagja, az oroszok pedig nem szeretnék a III. világháborút kirobbantani, ráadásul ahhoz, hogy az orosz katonák átlépjék a magyar határt, egész Ukrajnán át kellene menniük, és lássuk be, nagyon messze vannak – zárta a biztonságpolitikai szakértő.

Menczer: Jó, hogy Magyarország nem szállít fegyvert Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára a Kossuth rádióban kinyilvánította, a vasutat ért rakétatámadás is igazolja, hogy a magyar kormány jó döntést hozott, amikor arról döntött, nem szállít fegyvert Ukrajnába.