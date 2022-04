Szeles Anna Róza: a szép bőrömet a nagymamámtól örököltem

Név: Szeles Anna Róza

Lakhely: Szentendre

Életkor: 26

Magasság: 176

Csillagjegy: Bika

Kedvenc étel: pizza

Kedvenc ital: csapvíz

Kedvenc zene: Elvis Presley: Jailhouse rock

Kedvenc parfüm: Dior J'adore

Szeles Anna Róza vagyok, 26 éves, és a Nemzeti Lovas Színháznál vagyok háttér lovas, ahova tavaly télen kerültem. Egyelőre csak néma szerepeim vannak, de nagyon szeretnék egyszer színésznő lenni. Az első szereplésem előtt nagyon izgultam. Dolgozom azon, hogy nagyobb szerepet kapjak, ezért most énekórákra járok Bolba Évához.

Lovagolni is tizenkét évesen kezdtem. Láttam egy lovas rajzfilmsorozatot, és az nagyon tetszett. Szembe velünk volt egy lovarda, és megkértem édesapámat, hogy vigyen be. Azonnal tudtam, hogy díjugrató szeretnék lenni. Jó pár évig versenyeztem is. 19 évesen megcsináltam a versenyői vizsgát, hogy hivatalos versenyeken is részt vehessek. Az iskola miatt aztán ez abbamaradt, de elhatároztam, hogy a többi ágát is kipróbálom a sportnak, amibe benne volt a díjlovaglás és a military is. Végül megtaláltam a nagy szenvedélyem: a szabad idomítást. Szeretnék egyszer belovagló lenni, aki a még nyereghez nem szokott lovakat” betöri”.

A Tündérszépek versenykiírás a facebookon jött szembe velem. Már tavaly is indultam volna, csak akkor még nem voltak képeim, de közben elkészült egy sorozatom. Most még csak egy barátnőmnek és a vőlegényemnek árultam el. A szüleim meg fognak lepődni, hogy nem szóltam róla, a barátnőim pedig örülni fognak.

Korábban akartam modellkedni, de mivel betöltöttem a húszat, azt mondták, hogy ehhez már öreg vagyok és kövér, ami lerombolta az önbizalmam. Később volt még egy nekifutásom, de az esetleg lehet belőle valami „biztatást” pénzlehúzásnak tartottam. Ez a verseny hozhat új lehetőségeket.

Ha belenézek a tükörbe, szerintem nincs okom panaszra. Szerencsés vagyok. A szép bőrömet a nagymamámtól, a csípőm formáját anyukámtól örököltem, de vigyázok is rá. A lovaglás mellett itthon csinálok erőnléti edzéseket. Sminket csak akkor nem készítek, ha egész nap a lovardában leszek. Egyébként használok néha alapozót, szempillaspirált, szemceruzát és rúzst mindig, gyakran szemhéj púdert és pirosítót is.

A ruhatáram elegánsan extravagáns. Vásárolni nem szeretek, de nagyon sok ruhám van, amit örököltem a mamámtól, akinek hasonló alkata van és nagyon vigyázott rájuk, és anyukám egyik barátnőjétől pedig rengeteg cipőt, mert ő azokat gyűjtötte.

