Gömöri Erzsébet Renáta: Imádok szerepelni

Név: Gömöri Erzsébet Renáta

Lakhely: Tiszakécske

Életkor: 26

Magasság: 156 cm

Csillagjegye: Oroszlán

Kedvenc étel: roston sült lazac és a ráksaláta

Kedvenc ital: egzotikus koktélok

Kedvenc zene: klasszikus zenék

Kedvenc parfüm: Coco Chanel Mademoiselle

Gömöri Erzsébet Renáta vagyok, 26 éves. Szentkirályon születtem, de Tiszakécskén lakom. Érettségi után társadalombiztosítási és bérügyintéző szakon tanultam, de elvégeztem egy géllak és díszítő tanfolyamot is. Örülnék, ha ez a verseny is új utat nyitna a számomra. A jelentkezésemmel is ez célom volt, hogy kapjak egy visszajelzést, lehet-e helyem ebben a szakmában. Ez az első szépségversenyem, de fotózáson már voltam. Egy kezdő fotós ismerősömnek voltam a modellje, és nagyon tetszett a dolog.

Már gyermekként is szerettem szerepelni. Társas táncosként versenyeztem, többször voltunk első helyezettek hazai megmérettetéseken, és jártunk külföldön is.

Nagyon örülök, hogy a BAON-on ilyen sokan szavaztak rám. A jelentkezésem és a megjelenésem az újságban nagy meglepetés volt a családban. Nekik előre nem szóltam. Szeretnék bekerülni a médiába, ez mindig nagy vágyam volt.

Szeretek szépen felöltözni. A fotózásra is több szettet vittem, és mindegyikhez más cipőt. Szeretek úgy megjelenni, hogy mindenki észrevegyen. A ruhatáram sportos, elegáns, hétköznapi és különleges is. Legszívesebben minden nap más ruhát vennék magamra. Sok időt töltök a tükör előtt, naponta többször is belenézek, és szívesen sétálok el egy kirakat előtt, hogy megnézzem magam.

